Demetrius Andrade bat Quigley par KO et envoie un message aux poids moyens

Demetrius Andrade a tenu sa promesse d’avant-combat de proposer un style de combat qui choquerait son adversaire et tous ceux qui choisiraient de se connecter pour sa dernière aventure sur le ring. Le champion WBO des poids moyens en deux divisions invaincu a rapidement travaillé avec l’Irlandais Jason Quigley, marquant trois KO en route vers un KO au deuxième tour. Quigley est tombé au premier tour et à deux reprises au deuxième tour, ce dernier ayant entraîné l’arrêt à 2h21 du deuxième tour vendredi soir depuis la SNHU Arena de Manchester, New Hampshire.

Aucun des deux combattants ne semblait disposé à prendre la tête, et dans la première minute, il y avait beaucoup de coups de poing avant qu’Andrade ne tire une courte rafale. Quigley a esquivé la plupart des manches, répondant quelques secondes plus tard avec un droit droit au corps.

Andrade a été coupé par une main droite à mi-parcours, s’avérant être le signal d’alarme dont il avait besoin. Le champion en titre a suivi avec un droit à la tempe qui a envoyé Quigley au tapis avec environ une minute à jouer dans le tour. Quigley a battu le décompte, bien qu’il ait maintenant été contraint de résister à la tempête précoce qui était attendue – et est devenue caractéristique – d’Andrade, qui est connu pour commencer fort pour être en retard.

Quigley est revenu sur la toile au deuxième tour, bien qu’il ait eu la chance d’éviter un deuxième renversement lorsque l’arbitre Arthur Mercante Jr. a jugé que la séquence était un lapsus. Andrade abattrait l’Irlandais au rouleau, Quigley étant obligé de s’agenouiller dans la moitié arrière du tour.

Le combat a été autorisé à continuer, bien qu’Andrade ait été impatient de renvoyer la foule à la maison plus tôt. Une rafale subséquente du gaucher élevé par Providence a eu Quigley (19-2, 14KOs) corner et descendit pour la troisième fois, provoquant cette fois un arrêt immédiat.

Andrade passe à 31-0 (19KO) avec cette victoire, présentant la cinquième défense réussie du titre WBO des poids moyens qu’il détient depuis plus de trois ans. La sortie de vendredi a produit une participation passionnée similaire à sa victoire de juin 2019 contre Maciej Sulecki dans sa ville natale de Providence. Une bonne partie des fidèles irlandais étaient disponibles pour soutenir Quigley, bien qu’Andrade ne manquait pas de soutien du jour au lendemain ou dans la région de la Nouvelle-Angleterre en général.