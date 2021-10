Demetrius Andrade défendra son titre mondial le 20 novembre

in

Le champion du monde WBO des poids moyens Démétrios Andrade (30-0, 18 KO) exposera son titre mondial le 20 novembre aux Etats-Unis, en attendant la confirmation officielle.

Ce sera la cinquième défense du Rhode Island d’une ceinture qu’il n’a ni exposée ni unifiée contre les quatre ou cinq grands noms de la division, comme le souhaiteraient les fans, dans une catégorie dans laquelle d’autres champions comme Golovkin et Murata n’ont pas combattu non plus. 2021.

Le rival du gaucher américain, semble-t-il, pourrait être Jason Quigley (19-1, 14 KO). L’Irlandais, qui vient de gagner par décision majoritaire à Shane Mosley Jr, ne semble pas être ce combat de prestige mondial qui élèvera Andrade aux conversations des meilleurs boxeurs d’aujourd’hui.