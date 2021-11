Demetrius Andrade était de loin supérieur à Jason Quigley et a conservé sa couronne mondiale

Dario Pérez

@ Ringsider2020

En combat de fond du gala de Manchester (USA), Démétrios Andrade (31-0, 19 KO) a risqué son titre mondial moyen WBO contre l’Irlandais Jason Quigley (19-2, 14 KO).

La différence de niveau entre les deux s’est vue dès le premier tour, lorsqu’Andrade a combiné plusieurs coups dans l’anatomie de l’Européen jusqu’à ce qu’il retrouve ses os sur la plate-forme, un fait qui s’est produit dans les dernières secondes et a produit la récupération du demandeur.

Quigley a évité un nouveau compte au début du deuxième tour après avoir mis son gant sur le tapis, mais les faits n’étaient pas en sa faveur et il a été renversé deux fois de plus au deuxième set avant que l’arbitre n’arrête l’action. Belle victoire pour un Andrade qui a affronté un adversaire plusieurs niveaux plus bas et qui criait, enfin, de se mesurer à d’autres champions comme Jermall charlo ou le gagnant du Golovkine-Murata.