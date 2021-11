Demetrius Andrade-Jason Quigley et trois autres Coupes du monde, ce matin sur DAZN

Dario Pérez

La SNHU Arena de Manchester, dans l’État américain du New Hampshire, est le théâtre d’une soirée organisée par Matchroom ce soir avec pas moins de quatre matches de Coupe du monde en jeu.

Comme combat de fond, Démétrios Andrade (30-0, 18 KO) expose son titre mondial WBO moyen contre l’Irlandais Jason Quigley (19-1, 14 KO). Andrade et son promoteur, Eddie Hearn, se plaignent amèrement de la façon dont la Providence est évitée par d’autres champions lorsqu’il s’agit d’unifier (et de challengers potentiels, comme Jaime Munguía), d’avoir à régler, ce qui pour beaucoup d’autres est plus Assez, avec la défense de son titre mondial dans les combats sans trop de battage médiatique.

Ce sera sa deuxième ascension sur le ring de l’année après avoir battu Liam Williams aux points, avec la solvabilité et le manque de spectacle habituels, au premier semestre, lorsque Quigley a battu de plus près Shane Mosley Jr. pour remporter un monde opportunité. Sauf surprise majeure, le triomphe d’Andrade est attendu sans problèmes excessifs, insistant sur la recherche d’adversaires de stature universelle en 2022.

La perte de dernière minute de Ronny Ríos en raison de covid a clarifié les perspectives pour l’Ouzbek Murodjon Akhmadaliev (9-0, 7 KO). L’argent mondial et le bronze olympique avant son passage à la boxe louée risquent ses ceintures IBF et WBA des super poids coq contre un remplaçant de dernière minute, le Chilien José Velasquez (29-6-2, 19 KO). Le champion est l’un des boxeurs de la région qui a le mieux interprété le passage de la boxe amateur à la boxe professionnelle, et, malgré le fait que le bilan hispanique soit trompeur étant donné que ses défaites remontent loin dans le temps, il semble très favori des analystes. cherche à démarrer 2022 dans son état privilégié actuel.

En poids mouche, Julio César Martinez (18-1, 14 KO) et McWilliams Arroyo (21-4, 16 KO) se disputent le titre mondial WBC des poids mouches, propriété du premier. La guerre Nouveau-Mexique-Porto Rico, dans un procès qui avait été suspendu plusieurs fois auparavant et qui, malgré le fait que le champion repart comme le vainqueur le plus probable, comporte un point d’incertitude de plus que les deux combats déjà analysés. Arroyo affronte peut-être sa dernière chance d’être champion du monde de boxe rémunérée, chose qui lui a résisté à plusieurs reprises. Tous les deux sont de bons puncheurs pour la division, ils font partie de ceux qui n’épargnent pas un seul coup, alors ce pourrait être, comme on dit de l’autre côté de l’étang, le combat qui vole la vedette au principal.

Enfin, le combat féminin de la nuit. Dans le tournoi avec tous les champions pour établir la reine incontestée des super-légers, l’Américaine Kali reis (18-7-1, 5 KO), détenteur de la ceinture WBA, affrontera le Canadien Jessica Camara (8-2, 0 KO). En jeu seront également la couronne WBO de la catégorie, actuellement vacante, et le droit de jouer avec Chantelle Cameron les quatre titres mondiaux de la catégorie. Camara est novice dans les combats de cette nature, ce qui a priori donnerait à Reis un avantage pour obtenir ce privilège.

La soirée peut être suivie en Espagne via DAZN à partir de 02h00 le lendemain matin du vendredi au samedi.