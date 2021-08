Demetrius Andrade : Le plus laid de la danse

teruel chrétien

Il est fréquent et même quotidien de voir comment les boxeurs craquent pour les titres remportés (qu’ils soient honorables ou Mickey Mouse) et l’invincibilité, mais maintenant s’ajoute à le faire car leurs rivaux évitent de les affronter. Avec tant d’insistance sur ces derniers qu’à ce rythme, ils vont leur faire donner une ceinture pour cela.

Mais s’il y a vraiment quelqu’un qui peut correctement parler de ce fait, c’est Démétrios Andrade. Le combattant nord-américain a fait beaucoup plus que d’autres qui l’ont réalisé pour avoir son grand soir : un record remarquable (30-0, 18 KO), étant un champion invaincu avec plusieurs défenses… Il est allé jusqu’à utiliser les méthodes actuellement en vogue telles qu’elles sont : appeler ses rivaux sur les réseaux sociaux, et même sortir de cette « matrice » et le faire dans la vraie vie ; apparaissant dans un plan “pesao” lors de la conférence de presse après le match Canelo vs. Saunders pour demander une opportunité au Mexicain, qui a été licencié de cette manière virale et grossière.

Cela peut être dû à un certain nombre de raisons. L’une est que le grand public, avide d’action ou d’échantillons variés de délicatesse technique, considère que le style d’Andrade souffre d’un manque des deux, lui faisant perdre de l’attractivité et, par conséquent, un manque d’attrait lors de la vente de billets et pour les promoteurs faisant des pâtes. Et il ne semble pas que ses collègues l’aiment, qui peuvent le voir comme trop difficile, étant un risque élevé pour si peu d’avantages. Son manque de charisme n’aide pas non plus. Même si, comme nous l’avons dit, il a essayé de créer un conflit qui l’aiderait à se faire connaître ou à piquer de futurs rivaux, le garçon est moins drôle qu’un débat sur l’état de la nation. Quelque chose qui ne devrait pas influencer la carrière d’un boxeur, mais malheureusement, nous vivons dans un monde dans lequel, si vous êtes une grande bouche exaltée (ce que les gringos appellent trash talker) les chances d’accéder aux bonnes opportunités et aux gros sacs augmentent. Sinon, regarde Jacques Paul.

Comme solution rapide aux problèmes économiques liés à la pandémie, les promoteurs et les organisations ont été « contraints » de mener des combats qui, sans l’urgence de récupérer les pâtes, auraient pris beaucoup plus de temps, voire des années à mener : le Teo-Loma , les unifications de Charlo – Castaño, JC Ramírez – Taylor et même avoir été sur le point de voir Anthony Joshua – Tyson Fury cet été. Cependant, cela n’aide pas non plus Andrade à obtenir son grand moment et à affronter les autres champions de sa division, les poids moyens, voyant à quel point ils ont d’autres projets et préfèrent d’autres entreprises. Canelo a choisi de monter et de rester dans les super-moyens, GGG et Murata échangeraient entre eux et Charlo est dans PBC, peut-être la compétition la plus difficile à gérer. Il ne vaut même pas une belle performance lors de son dernier combat, éliminant un bon prétendant, le Gallois Liam Williams.

Ainsi, ayant épuisé toutes les options puissantes, au-delà d’une défense obligatoire de son titre qui ne lui rapportera pas grand-chose ni financièrement ni sportivement, il ne reste plus de partenaires de danse pour lui offrir son grand soir. Et c’est que vous pouvez l’aimer plus ou moins, supporter ou admirer ses dons, mais il est indéniable que tout le monde l’évite ; comme ces lycéens dans les films yankees qui font le cinglé avec des lunettes et de l’acné pour le bal. Des nerds maladroits avec un style laid, mais avec d’autres compétences et intelligence capables de laisser mal l’un des plus populaires.