Demi Burnett de BiP dit qu’elle a des crises émotionnelles

Elle a ajouté: « Cette version de moi (celle qui reste à l’intérieur et évite les gens) est celle que j’ai supprimée toute ma vie. Je trouve du réconfort à tellement explorer ma tête que c’est ma préférence d’être seule. Je ne peux jamais vraiment être moi-même quand je suis seul. Plus de camouflage. «

Bien qu’elle ait traversé une période difficile dans sa vie, la star de 26 ans a déclaré qu’elle croyait qu’il y avait une leçon à tirer de cette expérience.

« Je sais que je grandis même si ça fait mal, ça vaut le coup », a-t-elle partagé, aux côtés de plusieurs emojis coeur rouge et feu.

Les autres stars de Bachelor Nation ont offert leur soutien et leur amour dans la section des commentaires de Demi, avec Jessenia cruz en écrivant : « Tu es incroyable. Même quand tu n’en as pas envie !! »

« J’y suis allé. Je t’envoie de l’amour, » Amanda Stanton répondit, avec Tammy Kay ly répondre, « Je t’aime Dems. Pour être VOUS !! »

« Je suis là et j’essaierai toujours d’aider. Je t’aime, » Natasha parker partagé.

stand de tante a ajouté: « Ceci est plus utile que vous ne le pensez. Je suis tellement heureux de savoir que je ne suis pas seul et que vous ne l’êtes pas non plus, sœur. »