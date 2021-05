Demi Burnett, star de “ Bachelor ”, cherche l’amour sur “ The Celebrity Dating Game ” ⋆ .

ABC donne à l’ancienne star de la franchise de célibataire Demi Burnett une chance de trouver l’amour – et cette fois, ses chances sont doublées. Eh bien, en quelque sorte.

La star de télé-réalité, que Bachelor Nation a rencontrée pour la première fois lors de la saison 23 de The Bachelor de Colton Underwood, a fait la une des journaux après être devenue queer sur Bachelor in Paradise en 2019, se fiancant finalement à Kristian Haggerty cette saison-là, bien que les deux aient mis fin plus tard à leur relation. Elle est sur le point de participer à The Celebrity Dating Game, organisé par Zooey Deschanel (New Girl) et Michael Bolton, lauréat d’un Grammy.

La série se propose de nouer des relations amoureuses avec des célébrités en les faisant discuter avec trois dates potentielles. Comme dans le jeu télévisé original, animé par Jim Lange, la personne à la recherche d’un match d’amour ne pourra pas voir ses prétendants lors d’une session de questions-réponses. Dans le cas de Burnett, il y aura un mélange de sexes parmi ses trois prétendants, dont au moins un homme et une femme.

Parmi les autres célébrités apparaissant dans l’émission, on peut citer Hannah Brown (The Bachelorette; Dancing With the Stars), Nicole Byer (Why Won’t You Date Me?), Nolan Gould (Modern Family), Gabriel Iglesias (The Masked Singer), Carson Kressley (Queer Eye for the Straight Guy), le chanteur Iggy Azalea, Taye Diggs (All American) et Marcus Scribner (black-ish).

Pendant le spectacle, Bolton chantera des parodies de ses succès bien connus qui révéleront des indices sur qui sont les célébrités.

The Celebrity Date Game, lundi 14 juin, 10 / 9c, ABC