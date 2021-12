Demi-finales allemandes de la Coupe Davis 2021 : programme et où regarder à la télévision

03/12/2021 à 18:59 CET

Les demi-finales du Coupe Davis 2021 Ils nous apportent l’une des plus hautes rencontres du moment. C’est une confrontation entre deux superpuissances du tennis : Russie et Allemagne. Lors de cette réunion, deux top dix mondiaux convergeront : Medvedev et Zverev. respectivement russe et allemand qui mesureront leurs efforts pour atteindre la finale.

La rivalité entre les deux équipes est remarquable. Sur le papier, les Russes sont légèrement supérieurs, mais toute l’Allemagne fait une belle performance dans cette Coupe Davis 2021.

HORAIRE ET O VOIR LA RUSSIE – ALLEMAGNE DE LA DEMI-FINALE DE LA COUPE DAVIS 2021

Nous pouvons profiter de ce match intéressant entre deux grands rivaux sur Samedi 4 décembre à 13h00. De plus, il peut être suivi Movistar +, Movistar Deportes et #Vamos. De plus, à partir de SPORT.es, vous pouvez profiter d’une narration en direct des événements.