Demi-finales de Danse avec les stars : qui est rentré à la maison

Ils ne peuvent pas tous être gagnants.

Lundi 15 novembre, deux paires ont été renvoyées chez elles lors des demi-finales de Danse avec les stars : Melora Hardin et Artem Chigvintsev et Suni lee et Sasha Farber ont été éliminés de la compétition.

Amanda Kloots et Alan Bersten ont été sauvés par les juges à la suite de leur performance émotionnelle, qui était dédiée au défunt mari de l’animateur de The Talk, Nick agneau, décédé du coronavirus en juillet 2020.

Bien qu’il soit difficile de voir ces concurrents cha-cha loin, nous savions qu’une double élimination était inévitable, car la finale de la saison 30 est prévue pour le 22 novembre, où Jojo siwa et Jenna Johnson Chmerkovskiy; Amanda Kloots et Alan Bersten ; Cody Rigsby et Cheryl Burke et Aimant Shumpert et Daniella Karagach concourra pour le trophée Mirrorball.

Sans parler de l’épisode de la semaine dernière, qui était Janet Jackson nuit, a également comporté une double élimination. Pour ceux qui ont besoin d’un rafraîchissement, Olivia jade et partenaire Valentin Chmerkovskiy ont été renvoyés chez eux avec Jimmie Allen et son partenaire, Emma slater.