Demi-finales de hockey indien : comment regarder l’Inde contre la Belgique aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 en direct

L’équipe indienne de hockey masculin affrontera la Belgique lors des demi-finales des Jeux olympiques de Tokyo 2020 au stade de hockey Oi, au Japon. L’Inde a battu la Grande-Bretagne en quarts de finale par 3-1 pour se qualifier pour les demi-finales de hockey sur gazon masculin après 49 ans.

L’Inde affrontera la Belgique en demi-finale, l’équipe qui a remporté l’argent aux Jeux olympiques de Rio 2016.

L’équipe masculine de l’Inde avait participé aux Jeux olympiques de Munich en 1972 et n’a pas réussi à participer aux quatre derniers tours par la suite (il s’agissait de matches de championnat à la ronde en 1980 à Moscou où l’Inde a remporté pour la dernière fois une médaille d’or au hockey).

Demi-finales de hockey masculin des Jeux olympiques de Tokyo 2020 : horaires et adversaire

Inde vs Belgique – 3 août 2021, mardi à 7h00 IST Australie vs Allemagne, 3 août 2021, mardi à 3h30 IST

Les deux matchs des demi-finales auront lieu le 3 août au stade de hockey Oi, au Japon. Dans la première demi-finale, l’Inde jouera contre la Belgique. Le match devrait commencer à 7 heures du matin IST. Le deuxième match des demi-finales se jouera entre l’Australie et l’Allemagne à 15h30 IST.

(Crédit image : Hockey Inde)

Comment regarder l’Inde contre la Belgique aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 en direct

Les demi-finales de hockey sur gazon hommes 一 Inde vs Belgique seront diffusées en direct sur le réseau Sony Sports en Inde. Le diffuseur officiel des Jeux olympiques de Tokyo en Inde est Sony Sports Network et la couverture sera en direct sur cinq chaînes du réseau et en 4 langues.

Vous pouvez regarder les demi-finales de hockey entre l’Inde et la Belgique sur Sony Ten 2 en anglais et Sony Ten 3 en hindi. D’autres jeux olympiques seront diffusés sur les chaînes Sony Six, Sony Ten 1 et Sony Ten 4.

Sony Liv diffusera le match en direct pour ceux qui préfèrent regarder le match en direct sur mobile, ordinateur portable ou ordinateur de bureau. Vous aurez besoin d’un abonnement premium pour regarder le match en direct qui coûtera Rs 999/an. Doordarshan de Prasar Bharati diffusera également les Jeux en direct. Et, enfin, si vous êtes un utilisateur de Jio, vous pouvez profiter de la diffusion en direct gratuite des Jeux olympiques sur l’application JioTV et opter pour la chaîne Sony appropriée.

Si l’Inde gagne le match contre la Belgique, le comte sera assuré d’obtenir sa quatrième médaille. Mirabai Chanu a remporté l’argent en haltérophilie, PV Sindhu a remporté le bronze et Lovlina Borgohain est confirmée pour gagner au moins un bronze en boxe.

