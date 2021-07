Demi-finales de la Gold Cup de la Concacaf 2021 : comment regarder le Qatar contre les États-Unis et le Mexique contre le Canada en ligne de n’importe où

Le vainqueur de la Gold Cup de la Concacaf de cette année sera décidé ce dimanche au stade Allegiant de Paradise, Nevada, mais avant cela, les quatre équipes restantes s’affronteront en demi-finale pour décider quelles équipes passeront en finale et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder à la fois le Qatar contre les États-Unis et le Mexique contre le Canada en ligne ou à la télévision.

La Gold Cup de la Concacaf a lieu tous les deux ans et le tournoi de cette année a débuté ce mois-ci le 10 juillet. Jusqu’à présent, 24 matchs ont été disputés dans 11 stades différents aux États-Unis.

Les demi-finales de la Gold Cup de la Concacaf 2021 verront le Qatar affronter les États-Unis à Austin, au Texas, tandis que le Mexique affrontera le Canada à Houston, au Texas, le jeudi 29 juillet. Les vainqueurs de chaque match se rencontreront ensuite le dimanche 1er août pour l’or de la Concacaf 2021. Finale de la coupe pour voir quelle équipe remportera le trophée. Lors de la finale de la Gold Cup de la Concacaf 2019, le Mexique a battu les États-Unis 1-0 tandis qu’Haïti et la Jamaïque étaient les finalistes.

Pour mériter sa place en demi-finale de jeudi, le Qatar a battu le Salvador 2-3 tandis que le Mexique a battu le Honduras 3-0 samedi dernier. Le Canada a triomphé du Costa Rica 2-0 tandis que les États-Unis ont gagné 1-0 contre la Jamaïque dimanche dernier.

Que vous soyez enraciné pour le Qatar, les États-Unis, le Mexique ou le Canada, nous vous montrerons exactement comment regarder les deux matchs de demi-finale de n’importe où dans le monde afin que vous sachiez quelles équipes se rencontreront sur le terrain ce dimanche pour la finale. .

Demi-finales de la Gold Cup Concacaf 2021 – Où et quand ?

Les deux matchs de demi-finale de la Gold Cup de la Concacaf 2021 auront lieu le jeudi 29 juillet. Le Qatar contre les États-Unis commencera à 19 h 30 HE / 16 h 30 HP et se déroulera d’abord à Austin, au Texas, au Q2 Stadium et au Mexique contre Le Canada débutera une demi-heure plus tard à 20 h HE / 17 h HP à Houston, Texas, au NRG Stadium. Vous pourrez regarder les deux matchs sur FS1 aux États-Unis, Premier Sports au Royaume-Uni, OneSoccer au Canada et sur Sports Flick en Australie.

Comment regarder les demi-finales de la Gold Cup de la Concacaf 2021 aux États-Unis

Si vous vivez aux États-Unis et avez un abonnement au câble, vous pourrez regarder à la fois le Qatar contre les États-Unis et le Mexique contre le Canada sur Fox Sports à 19h30 HE / 16h30 HP et 20h HE / 17h HP respectivement. Vous pouvez également diffuser les jeux en ligne sur le site Web de Fox Sports, mais vous devrez vous connecter avec les informations d’identification de votre fournisseur de câble pour le faire.

Pas intéressé à vous inscrire au câble juste pour regarder les demi-finales de la Gold Cup de la Concacaf 2021 sur Fox Sports ? Ne vous inquiétez pas car il existe désormais un certain nombre de services de streaming, tous à des prix différents, qui vous donneront accès au réseau afin que vous puissiez regarder les deux jeux en ligne. Nous avons répertorié ci-dessous quelques-uns de nos favoris pour vous faciliter la tâche.

Hulu avec Live TV – 64,99 $ par mois – En plus de vous donner accès à Fox Sports, le service comprend également ses propres Hulu Originals et prend en charge une grande variété d’appareils de streaming. Sling TV – 35 $ par mois – Pour avoir accès à Fox Sports, vous devrez vous inscrire au forfait Sling Blue de Sling TV. Le service vous permet également de regarder sur trois écrans simultanément et d’enregistrer la télévision en direct avec son Cloud DVR. YouTube TV – 65 $ par mois – YouTube TV vous donne accès à Fox Sports ainsi qu’à plus de 70 autres chaînes de télévision et un essai gratuit de 14 jours est disponible. AT&T TV Now – 55 $ par mois – Le forfait Plus d’AT&T TV Now vous donnera accès à Fox Sports et le service vous permet également de regarder plus de 45 chaînes de télévision en direct. Vous pouvez également enregistrer jusqu’à 20 heures de contenu à l’aide de son DVR cloud. FuboTV – à partir de 64,99 $ par mois. FuboTV vous donne accès à Fox Sports ainsi qu’à plus de 80 autres chaînes. Le service comprend également un essai gratuit de 7 jours afin que vous puissiez le tester par vous-même.

Sling TV



Fox Sports diffuse la Concacaf en direct aux États-Unis. Sling inclut Fox Sports sur le plan Sling Blue, ou vous pouvez choisir le plan Sling Orange + Blue pour y accéder. De plus, vous pouvez obtenir votre premier mois pour aussi peu que 10 $ dès maintenant !

Commencez à diffuser sur Sling

Obtenez une diffusion en direct des demi-finales de la Gold Cup de la Concacaf 2021 au Canada

Les fans de football canadiens pourront regarder le Qatar contre les États-Unis et le Mexique contre le Canada sur le service de streaming OneSoccer. Un abonnement à OneSoccer coûte 14,99 $ par mois, mais vous pouvez économiser beaucoup en vous inscrivant à un abonnement annuel de 99,99 $ si vous souhaitez regarder d’autres matchs de la Women’s Champion’s League, de la Super League chinoise, de la K League et plus encore.

Comment regarder les demi-finales de la Gold Cup de la Concacaf 2021 en direct au Royaume-Uni

Les téléspectateurs britanniques pourront regarder toute l’action à la fois au Qatar contre les États-Unis et au Mexique contre le Canada sur Premier Sports. Le réseau est disponible pour 10,99 £ par mois via Sky ou pour 12,99 £ par mois sur Virgin Media. Le Qatar contre les États-Unis commencera à 00h30 BST tôt vendredi matin tandis que le Mexique contre le Canada commencera une demi-heure plus tard à 1h BST.

Si vous avez déjà coupé le cordon, ne vous inquiétez pas car Premier Sports propose également une option de streaming uniquement pour 10,99 £.

Comment diffuser en direct les demi-finales de la Gold Cup de la Concacaf 2021 en Australie

Les fans de football australiens peuvent regarder les deux demi-finales de la Gold Cup de la Concacaf 2021 sur Sports Flick. Le service de streaming créé par des fans de sport pour les fans de sport coûte 9,99 $ par mois ou 99,99 $ pour l’année. Le Qatar contre les États-Unis commencera à 9h30 AEST / 7h30 AWST tôt vendredi matin en Australie tandis que le Mexique contre le Canada commencera une demi-heure plus tard à 10h AEST / 8h AWST.

Comment regarder la Concacaf 2021 de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder les demi-finales de la Concacaf 2021 aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie plus loin dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez regarder la Concacaf 2021 en direct lorsque vous n’êtes pas chez vous, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vraiment s’avérer utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous à ExpressVPN maintenant et profitez d’une remise de 49 % et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous cherchez plus d’options?

Voici quelques autres VPN actuellement en vente.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.