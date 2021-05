Demi Jones félicité pour avoir montré une cicatrice après une chirurgie du cancer de la thyroïde ⋆ .

Demi Jones de Love Island a été félicitée pour avoir montré sa « blessure de guerre » (Photo : @demijones, Instagram)

Demi Jones a été saluée comme une « icône » après avoir fièrement montré sa cicatrice dans une publication sur les réseaux sociaux après avoir subi une intervention chirurgicale pour un cancer de la thyroïde.

La star de Love Island s’est fait retirer une grosseur de la taille d’une balle de golf plus tôt ce mois-ci avant de recevoir un diagnostic de cancer de la thyroïde.

Dans son dernier post Instagram, un gros plan de Demi révèle la petite cicatrice horizontale au bas de son cou.

Les fans ont été émus par sa bravoure et ont félicité la star de télé-réalité pour avoir dévoilé sa « blessure de guerre ».

« Puis-je simplement dire à quel point c’est génial pour quelqu’un avec une plate-forme comme celle-ci de montrer ses cicatrices ? Merci, Demi !’ l’un a commenté. « On m’a enlevé une bosse au cou il y a quelques années et j’ai une longue cicatrice qui part de mon oreille jusqu’à mon cou, et j’ai toujours essayé de la cacher. Mais il n’y a pas de honte dans une cicatrice et de montrer ce que vous avez vécu. Moi et beaucoup d’autres vous souhaitons un prompt rétablissement et une belle vie.’

Partageant sa propre épreuve de santé, un autre fan a déclaré : « Vous avez l’air irréel ! J’ai subi une opération de la thyroïde la semaine dernière et je ressemble actuellement à Frankenstein.’

“ Merci à Demi d’avoir rendu nos blessures de guerre emblématiques ”, a loué un autre.

Beaucoup d’autres ont noté que la cicatrice de Demi guérissait bien, tandis qu’un autre a déclaré: «Cette cicatrice sur son cou est la plus belle chose qui soit. Tellement fière de toi Demi.’

Un disciple a convenu: “ Je berce absolument la cicatrice comme une reine. ”

«Vous avez l’air incroyable et vous bercez votre blessure de guerre», a noté un autre.

Demi, 22 ans, a confirmé qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer de la thyroïde dans une publication Instagram, expliquant: «La tumeur a été retirée, mais je dois maintenant subir une autre intervention chirurgicale pour retirer le reste de ma thyroïde.

“Je reste très positive et je suis une fille forte, donc tout ira bien, merci pour votre amour et votre soutien toujours. Je rebondirai plus fort.

Demi a subi une intervention chirurgicale pour retirer la bosse de son cou plus tôt ce mois-ci (Photo: Instagram/demijones1)

La star de la télévision est apparue plus tard sur Good Morning Britain pour discuter de son diagnostic et a révélé qu’elle avait été accusée d’avoir menti sur le cancer par des trolls.

“ Même avec mon cancer, j’ai toujours eu des commentaires désagréables, [people saying] « elle ment », ceci et cela. Je viens de me réveiller et j’ai pensé que c’était ridicule », a déclaré Demi.

“Je ne réponds à rien, je suis assez fort et ça ne vaut pas mon temps.”

Plus: Love Island



Demi a ajouté: “Cela me rend triste. Je ne mens pas à ce sujet, c’est une chose très sérieuse et je ne veux pas vivre ça.

Les médecins ont rassuré Demi que le cancer est traitable et qu’elle reste optimiste quant à l’avenir.



PLUS : Demi Jones de Love Island critique le troll qui s’est moqué du diagnostic de cancer



PLUS : La star de Love Island, Demi Jones, accusée de « mentir » sur le cancer de la thyroïde par des trolls « ridicules »





