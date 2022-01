Demi Lovato achève un autre passage en cure de désintoxication et fait ses débuts avec le tatouage de la tête

Demi s’est récemment inscrite en cure de désintoxication (Photo: .)

Demi Lovato a récemment terminé un autre séjour en cure de désintoxication dans le cadre d’un « enregistrement régulier » après des batailles avec leur santé mentale.

Le musicien, 29 ans, a terminé discrètement un autre programme de rééducation l’année dernière et s’est « engagé » dans son rétablissement après une overdose presque mortelle en 2018.

Les gens rapportent que le hitmaker Confiant a maintenu sa sobriété après son retour de l’établissement de traitement de l’Utah.

Une source a déclaré à la publication: « Demi s’engage pour leur bien-être et tout au long de leur vie, ils prévoient de faire des vérifications régulières pour s’assurer qu’ils passent avant tout. »

Demi a parlé ouvertement de leurs luttes contre la maladie mentale tout au long de leur vie et est entrée pour la première fois en cure de désintoxication en 2010 avant un séjour dans un établissement de vie sobre en 2012.

Le nominé aux Grammy est entré dans un autre programme d’hospitalisation à la suite d’une overdose en 2018.

Demi est pleinement engagée dans leur bien-être mental (Photo: .)

Demi a failli mourir il y a trois ans après avoir pris de l’héroïne contenant du fentanyl, un opioïde puissant responsable de nombreux décès accidentels.

Demi a été retrouvée « à quelques minutes de la mort » par leur assistant, et l’overdose leur a causé une crise cardiaque et trois accidents vasculaires cérébraux à l’hôpital, et Demi est maintenant légalement aveugle et avec des lésions cérébrales

Après leur séjour de cure de désintoxication, Demi – qui a récemment fait ses débuts avec la tête rasée – a montré un énorme tatouage d’araignée sur le côté de la tête.

Commençant la nouvelle année avec une nouvelle encre, l’ancienne star de Disney s’est rendue sur Instagram pour partager le dernier ajout à sa collection.

Légende : Demi Lovato n’est plus « sobre en Californie »

Fournisseur : @ddlovato

Le chanteur de Heart Attack a rendu visite au célèbre tatoueur Dr. Woo samedi pour développer leurs 25 tatouages ​​connus.

Leur dernière conception est dramatique, car elle voit une araignée noire assise sur le côté gauche de sa tête, très détaillée et presque en 3D.

Ce n’est pas le premier gros encrage de Demi, car en août dernier, ils ont montré un énorme tatouage à la main pour célébrer leur anniversaire.

Demi a annoncé le mois dernier son intention de devenir « sobre et sobre ».

Plus: Nouvelles du Showbiz américain



Auparavant, ils avaient adopté une approche californienne sobre pour se remettre de la dépendance, mais ont depuis décidé de ne plus boire d’alcool ni de fumer de la marijuana avec modération.

« Je ne soutiens plus mes manières » californiennes sobres « », a écrit Demi sur Instagram en décembre, « être sobre est la seule façon d’être. »

Metro.co.uk a contacté les représentants de Demi pour plus de commentaires.

