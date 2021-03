Demi Lovato apparaîtra sur la nouvelle série TikTok Live ‘Headstream’

TikTok invite les fans à «entrer dans l’esprit de leurs artistes préférés», avec le lancement de sa nouvelle série interactive en direct, Headstream. La première mettra en vedette Demi Lovato le 2 avril à 19 h HE / 16 h HP et coïncidera avec le lancement de son nouvel album très attendu, Danser avec le diable… L’art de recommencer.

Headstream « invite les artistes à présenter leur nouvelle musique, à interagir avec les fans dans le chat en direct » et à « discuter avec leur intervieweur le plus difficile à ce jour – eux-mêmes », promet l’annonce.

«Ce sera comme aucune interview que vous n’avez jamais vue. C’est un doublé complet de Demi, avec Demi agissant en tant qu’hôte et invité. (Venez juste regarder, tout aura du sens. Ou pas. Mais nous promettons que ça va être amusant.) »

L’auteure-compositrice-interprète discutera de son processus créatif et présentera un aperçu de son prochain album avec une séance d’écoute en direct qui comprend le prochain single, «What Other People Say».

En plus de prévisualiser son dernier projet, Lovato partagera également «des anecdotes étranges et peut-être quelques secrets» et montera sur la scène TikTok Live pour se produire à 21 h HE / 18 h HP.

Suite à son annonce TikTok aujourd’hui, Lovato a également publié le troisième épisode de ses docuseries Youtube très personnelles, Dancing With the Devil. «Vous découvrez vraiment qui est là pour vous quand le monde tombe sous vos pieds», explique le chanteur dans l’épisode.

La série documente la lutte de longue date de Lovato contre la toxicomanie, comment elle navigue dans le rétablissement et se lance dans cette nouvelle ère de sa carrière.

Jamais du genre à se reposer sur ses lauriers, la pop star de 28 ans a également annoncé qu’elle animerait son propre podcast, avec plus de détails «à venir en mai». Le projet non encore intitulé passera par Cadence 13 avec une production par OBB et SB Projects.

Avant la sortie de son album vendredi, la chanteuse a également révélé certains des invités de la liste A sur l’album, notamment Ariana Grande, Saweetie et Noah Cyrus.

Dancing With The Devil sort le 2 avril et peut être précommandé ici.