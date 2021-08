Demi Lovato appelle la séparation de son fiancé Max Ehrich “la meilleure chose” à se produire

Demi Lovato a été critiquée pour sa décision de mettre fin à ses fiançailles avec son ex-fiancé, Max Ehrich, qualifiant cela peut-être de “la meilleure chose” qui leur soit arrivée. En parlant avec Kate Sosin du 19e sommet des représentants cette semaine, Lovato a parlé de la rupture, devenant non binaire et de changer leurs pronoms. Lovato a expliqué que la pandémie de coronavirus “avait tout à voir avec cela” et pendant le verrouillage mondial de mars 2020, ils “commençaient à s’identifier comme non binaires”.

“Puis j’ai rencontré quelqu’un et je suis entré dans cette relation hétéro, et c’était génial, mais cela m’a amené à ignorer toutes les parties de moi-même que je ne pensais pas être digestes pour mon partenaire à l’époque, qui a fini par devenir mon fiancé “, a expliqué le chanteur de “Confient”. “Avec le recul, la dissolution de cette relation était probablement la meilleure chose qui me soit arrivée, à cause de ce que cela a conduit à l’intérieur de moi-même.” Selon Lovato, ils ont pu “se débrouiller seuls” après la séparation, “sans avoir besoin de quelqu’un d’autre pour me valider ou pour me faire me sentir accepté”.

Selon Lovato, ils “ont vraiment commencé à s’identifier” comme non binaires après la rupture, se révélant à leurs amis proches et à leur famille vers la fin de l’année dernière. En fin de compte, mettre fin à leur relation avec Ehrich était la dernière poussée dont Lovato avait besoin. “C’était la dissolution de toutes les choses qui m’avaient empêché de m’identifier comme la personne que je fais aujourd’hui”, ont-ils expliqué, tout en admettant que l’exploration du fait d’être non binaire continuerait probablement “pour toujours”.

“Il y aura peut-être un moment où je m’identifie comme trans”, a admis Lovato. “Je ne sais pas à quoi cela ressemble pour moi. Il peut y avoir un moment où je m’identifie comme non binaire et non conforme au genre toute ma vie. Ou peut-être qu’il y a une période où je vieillis que je m’identifie comme une femme .” Lovato a expliqué que bien qu’il ne sache pas où se dirigeait leur avenir, “en ce moment, c’est ainsi que je m’identifie”, avant d’ajouter: “Et j’ai le sentiment que cela ne va jamais revenir dans un sens ou dans l’autre. .. Il s’agit de le garder ouvert et libre, et je suis une personne très fluide.”