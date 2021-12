Demi Lovato change de look pour dire au revoir à 2021 Elle se rase !

Ce week-end, le célèbre chanteuse et l’actrice Demi Lovato a montré dans son récit le changement de look le plus extrême de toute sa carrière, alors qu’elle décidait de dire au revoir complètement à ses cheveux.

La vérité est que Demi Lovato est connue pour ses radicaux l’apparence change; des couleurs folles, des coupes de divers modes et des coiffures qui montrent son goût extravagant, cependant, sa récente coupe de cheveux est sans aucun doute la plus radicale à ce jour.

Et c’est que pour célébrer le réveillon de Noël et comme cadeau de Noël pour elle-même et ses admirateurs, l’ancienne star de Disney Channel a montré son changement de look le plus radical à ce jour, avec ses cheveux presque rasés.

Comme vous vous en souvenez peut-être, juste en janvier de cette année, Demi Lovato a changé de look et est devenue folle sur les réseaux sociaux pour ses cheveux courts et rose pastel, cependant, maintenant elle est revenue au ton noir et s’est pratiquement rasé les cheveux.

Dans la vidéo enregistrée avec FaceTime, comme le révèle la description de sa publication, la pop star a écrit qu’avec son nouveau look déjà une semaine avant fin 2021, son changement de style était un nouveau départ.

Sur son compte Instagram officiel, la vidéo de son nouveau look a atteint plus de 1 667 402 vues en quelques jours seulement en la partageant avec ses 121 millions de followers sur la plateforme sociale.

Comment peux-tu être aussi belle ? », a écrit un fan de la chanteuse, bien que d’autres aient écrit des commentaires tels que « Pourquoi ? », Car le changement radical de look pour un style moins féminin ne leur convenait pas.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, Demi Lovato laisse souvent les fans sans voix avec des changements radicaux d’apparence car elle a eu les cheveux blonds, noirs, roux, roses et même orange.

Je fais ça beaucoup », a expliqué Demi Lovato à Ellen DeGeneres il y a quelques années, qui a remarqué les mèches plus claires de la jeune femme. » Vous avez entendu dire que je suis bipolaire. Alors je change beaucoup de cheveux. »

La vérité est que la vie de Demi Lovato a pris de nombreux tournants ces dernières années, car d’une fille de Disney à une chanteuse à succès international, Demi a fait face à une overdose qui a presque mis fin à sa vie.

Après cette expérience proche de la mort, l’interprète a décidé de se battre pour la visibilité des problèmes de santé mentale et depuis elle a subi des changements sur le plan émotionnel et physique.

Demi a fait savoir à plusieurs reprises qu’elle considérait désormais son corps comme une toile pour exprimer ses sentiments et se libérer.

Nul doute que ces dernières années ont été un chemin vers la connaissance de soi de la part du chanteur.

Et c’est que, l’année dernière, il a annoncé son engagement envers l’acteur Max Ehrich, sa rupture ultérieure, la première de son documentaire ‘Dancing with the devil’ dans lequel il parle de ses pires moments tels que son overdose en 2018 ou le abus subis lorsqu’il était encore un enfant de Disney et les conséquences des troubles de l’alimentation avec lesquels il lutte encore aujourd’hui.