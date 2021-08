Demi Lovato discute d’une décision sur l’identité de genre et affirme qu’elle pourrait un jour être trans

Demi Lovato a déclaré que la fin de leurs fiançailles avec Max Ehrich les avait mis sur la voie d’embrasser leur vrai moi dans une nouvelle interview ce week-end. Le chanteur de “Dancing with the Devil” a même déclaré qu’il pourrait y avoir un moment dans le futur où ils s’identifieraient comme trans. Lovato, 29 ans, est sorti non binaire en mai, quelques mois après avoir rompu avec Ehrich.

“J’ai pu voler de mes propres ailes sans avoir besoin de quelqu’un d’autre pour me valider ou pour me faire me sentir accepté”, a déclaré Lovato dans une interview avec The 19th, via Entertainment Tonight. “Et quand j’ai dit au revoir à cette relation, j’ai aussi dit au revoir à tout ce qui m’empêchait d’être mon moi le plus authentique.”

Lovato a déclaré qu’ils s’étaient déjà identifiés comme non binaires lorsqu’ils ont commencé à sortir avec Ehrich. Cela les a conduits à ignorer certaines parties importantes d’eux-mêmes. “J’ai rencontré quelqu’un et je suis entré dans cette relation hétéro, et c’était génial, mais cela m’a amené à ignorer toutes les parties de moi-même que je ne pensais pas être digestes pour mon partenaire à l’époque, qui a fini par devenir mon fiancé, ” dit Lovato.

Le parcours de genre de l’ancienne star de Disney Channel n’est pas encore terminé. Ils ont noté qu’il pourrait y avoir un moment où ils s’identifieraient comme trans à l’avenir. “Je ne sais pas à quoi cela ressemble pour moi. Il y aura peut-être un moment où je m’identifierai comme non binaire et non conforme au genre toute ma vie”, a déclaré Lovato. “Ou peut-être qu’il y a une période où je vieillis et que je m’identifie en tant que femme, je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais pour moi, en ce moment en ce moment, c’est comme ça que je m’identifie. Et j’ai le sentiment que ça ne va jamais revenir dans un sens ou dans l’autre, mais il s’agit de le garder ouvert et libre et je suis juste une personne très fluide, et cela va de pair avec la façon dont je m’exprime aussi.”

Lovato et Ehrich se sont fiancés en juillet 2020 et se sont séparés en septembre 2020. Dans les mois qui ont suivi, Lovato a souvent parlé de l’importance de cela dans leur parcours d’identité de genre. En mars, ils se sont décrits comme “vraiment queer” lors d’une interview avec Glamour, à peu près au moment où ils ont sorti leur documentaire Dancing with the Devil. En mai, ils ont annoncé qu’ils étaient non binaires lors du premier épisode du nouveau podcast 4D avec Demi Lovato.

Après avoir parlé de faire un “travail de guérison et d’autoréflexion” au cours de la dernière année et demie, Lovato a déclaré qu’ils changeaient “officiellement” les pronoms en eux. “Je pense que cela représente le mieux la fluidité que je ressens dans mon expression de genre et me permet de me sentir plus authentique et fidèle à la personne que je sais que je suis et que je découvre encore”, ont-ils déclaré.

Le mois dernier, Lovato a déclaré aux fans qu’ils comprenaient à quel point il est difficile de s’habituer aux nouveaux pronoms, notant qu’ils “se trompent parfois accidentellement” aussi. “C’est une énorme transition de changer les pronoms que j’ai utilisés pour moi toute ma vie”, a écrit Lovato sur Instagram le 13 juillet. “Et c’est parfois difficile de s’en souvenir ! Tant que vous continuez à essayer de respecter ma vérité, le changement viens naturellement.”