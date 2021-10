Demi Lovato a une vision hors du commun qui ne manquera pas de faire tourner les yeux – ils pensent que nous devrions retirer le terme « extraterrestre » lorsque nous nous référons aux extraterrestres … sérieusement.

La pop star a fait un appel étrange à nous, les terriens, lors d’une interview avec la chaîne australienne PEDESTRIAN.tv – dans laquelle ils disent que le terme « extraterrestre » lui-même est offensant … même en ce qui concerne de réels extraterrestres potentiels de l’espace. .. qui peut ou non se balader au-dessus de nous.

Le contexte ici est que Demi branche son nouveau spécial Peacock appelé « Non identifié » … où eux et leurs amis vont chercher des preuves des Martiens et semblent trouver quelque chose.

En parlant boutique sur leur projet ET, ils ont dit ceci … « Je pense vraiment que s’il y avait quelque chose qui voudrait nous faire ça, cela serait déjà arrivé. Mais, je pense que nous devons arrêter les appeler des extraterrestres parce qu’extraterrestres est un terme péjoratif pour n’importe quoi. » DL ajoute : « C’est pourquoi j’aime les appeler des extraterrestres ! Alors oui, c’est une petite information. Une petite information que j’ai apprise. »

Il ne semble pas que Demi ait obtenu cette information du vaisseau-mère réel ou quoi que ce soit … il n’est donc pas clair si les extraterrestres sont, en fait, indignés par les humains les qualifiant d' »étrangers », ce qu’ils seraient selon la définition du mot.

Bien sûr, le terme a une connotation négative lorsqu’il est appliqué à des personnes réelles – comme les immigrants aux États-Unis, par exemple – c’est pourquoi certains ont demandé que des expressions comme « sans-papiers » et autres soient utilisées à la place… comme c’est plus casher.

Cela dit, Demi exige que nous supprimions le terme – un terme qui est utilisé depuis au moins un siècle ou plus dans ce pays – lorsque nous parlons d’êtres d’un autre monde … c’est absolument absurde.

Aucun mot si les extraterrestres ont eux-mêmes quelque chose à dire à ce sujet – oui, nous écoutons, vous allez – alors en attendant, le mot reste. ??