Demi Lovato dit que le terme « extraterrestre » est « péjoratif » envers les extraterrestres : « J’aime les appeler des extraterrestres »

Demi Lovato a une nouvelle idée sur les extraterrestres.

Le chanteur de 29 ans s’est récemment étendu au territoire des docuseries avec non seulement le doc révélateur « Dancing with the Devil », mais aussi avec « Unidentified with Demi Lovato » de Peacock.

La série en quatre parties suit l’exploration de Lovato de ce qui peut vivre au-delà de la Terre ainsi que leur tentative d’entrer en contact avec la vie extraterrestre.

Dans une récente interview avec Pedestrian.TV, le chanteur a déclaré qu’il y a certaines choses sur la façon dont les gens voient les extraterrestres qu’ils aimeraient changer, y compris la terminologie.

Demi Lovato a déclaré qu’ils pensaient que le terme « extraterrestre » était offensant envers les extraterrestres. (Rich Fury/. pour OBB Media)

« Je pense que nous devons arrêter de les appeler des extraterrestres parce que les extraterrestres sont un terme péjoratif pour quoi que ce soit », ont-ils déclaré. « C’est pourquoi j’aime les appeler des extraterrestres. »

Le terme « étrangers » a fait l’objet d’un débat houleux ces dernières années, car beaucoup ont jugé péjoratif d’être utilisé envers les immigrants illégaux.

De plus, Lovato a déclaré qu’ils étaient particulièrement contrariés par les idées fausses selon lesquelles les extraterrestres sont « nuisibles ou qu’ils viendront prendre le contrôle de la planète ».

« Je pense vraiment que s’il y avait quelque chose qui voudrait nous faire ça, cela serait déjà arrivé », ont-ils suggéré.

Ailleurs dans la discussion, Lovato a développé son idée que les humains sont probablement à l’abri du danger lorsqu’il s’agit d’extraterrestres.

« Je pense que s’il y avait des êtres qui pouvaient nous faire du mal, nous serions partis depuis longtemps », ont-ils déclaré. « Je pense aussi que s’il y a des civilisations qui ont une conscience dans d’autres dimensions, ce qui leur a donné la technologie pour pouvoir voyager dans l’espace, je pense qu’elles ne recherchent que des rencontres et des interactions pacifiques parce que comme je l’ai dit, si ils voulaient que nous partions, nous serions partis depuis longtemps. »

« Et s’ils nous attendent ? » Lovato a demandé plus tard. « Et si c’était ce qu’ils attendaient ? »

« Unidentified with Demi Lovato » a commencé à être diffusé sur Peacock le 30 septembre.

