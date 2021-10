Demi Lovato veut changer notre façon de penser aux extraterrestres, et même comment nous nous référons à eux. Dans une nouvelle interview sur leur série Peacock Unidentified With Demi Lovato, le chanteur a déclaré que les êtres d’un autre monde ne devraient pas être qualifiés d' »extraterrestres » car cela pourrait être un « terme péjoratif ». La nouvelle série a fait ses débuts le 30 septembre et met en vedette la sœur de Lovato, Dallas Lovato, et leur ami Matthew Montgomery alors qu’ils recherchent des preuves de la vie au-delà de notre atmosphère.

En discutant avec Pedestrian.tv, on a demandé à Lovato s’il y avait des idées fausses sur les objets volants non identifiés qu’ils aimeraient changer. « Je pense que ce qui me dérange, c’est qu’ils sont nocifs ou qu’ils viendront prendre le contrôle de la planète », a expliqué Lovato. « Je pense vraiment que s’il y avait quelque chose qui voudrait nous faire ça, cela serait déjà arrivé. Mais je pense que nous devons arrêter de les appeler des extraterrestres parce que les extraterrestres sont un terme péjoratif pour tout. C’est pourquoi je J’aime les appeler des extraterrestres ! Alors oui, c’est une petite information. Une petite information que j’ai apprise. «

Lovato a raison de dire que certains considèrent « extraterrestre » comme un terme péjoratif, mais c’est généralement lorsqu’il est utilisé pour désigner des personnes qui ne sont pas citoyennes du pays dans lequel elles vivent. En septembre, le gouverneur de Californie Gavin Newsom a signé une nouvelle loi. supprimer le mot « étranger » de ses lois et le remplacer par des termes tels que « non-citoyen » et « immigrant ». Le président Joe Biden a également demandé aux agences fédérales d’immigration de cesser d’appeler les migrants « étrangers », tandis que l’Associated Press a déconseillé aux journalistes d’utiliser l’expression « étranger illégal » depuis 2013.

Newsom a déclaré que le mot « extraterrestre » est « un terme offensant pour un être humain » qui a « alimenté un récit conflictuel et blessant », rapporte l’Associated Press. « En changeant ce terme, nous veillons à ce que les lois californiennes reflètent les valeurs de notre État », a-t-il déclaré. La Californie a déjà adopté des lois en 2015 et 2016 pour supprimer le travail des codes du travail et de l’éducation.

Ailleurs dans leur nouvelle interview, Lovato a déclaré que nous ne devrions pas avoir peur des extraterrestres, suggérant que si quelqu’un voulait nous faire du mal, il l’aurait déjà fait. « Je pense aussi que s’il y a des civilisations qui ont une conscience dans d’autres dimensions, ce qui leur a donné la technologie pour pouvoir voyager dans l’espace, je pense qu’elles ne recherchent que des rencontres et des interactions pacifiques parce que comme je l’ai dit, si ils voulaient que nous partions, nous serions partis depuis longtemps ! » dit Lovato.