Demi Lovato dit qu’il est péjoratif d’appeler des extraterrestres à des extraterrestres

Le sujet des extraterrestres a été abordé car lors de l’interview, l’un de ses fans a parlé de la théorie supposée qui existe autour de Lovato et qui suggère qu’il est un grand croyant que la vie extraterrestre existe et c’est alors qu’il a précisé que tous ses disciples devraient savoir que il ne s’y réfère pas comme au monde entier parce que cela lui semble une insulte.

L’interprète de « Sorry Not Sorry » fait actuellement la promotion de sa nouvelle émission intitulée Non identifié avec Demi Lovato, où il fait un roadtrip à la recherche d’ovnis.