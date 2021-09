Demi Lovato enquête sur les ovnis dans la bande-annonce « non identifié avec Demi Lovato »

La plateforme de streaming Peacock a publié la bande-annonce de Demi Lovato à venir ‘Unidentified With Demi Lovato’, une série limitée mettant en vedette le chanteur.

“J’ai eu cette expérience folle qui m’est arrivée à Joshua Tree”, ouvre le chanteur dans le clip, se souvenant d’un incident qui les a amenés à se proclamer un “expérimentateur d’OVNI”.

«C’était cette lumière brillante, qui s’est en quelque sorte déplacée, comme ces façons étranges qu’un avion ne bouge pas. Mon objectif est de découvrir ce qui s’est réellement passé. L’émission non scénarisée en quatre parties fera ses débuts sur Peacock plus tard ce mois-ci, le 30 septembre.

Dans d’autres nouvelles, Le talk-show de Demi Lovato The Demi Lovato Show créé sur le service de streaming Roku le 30 juillet. The Roku Original offre l’opportunité au musicien multi-platine de tenir des conversations non filtrées avec leurs invités qui vont de discussions intenses sur la santé mentale, l’activisme, le féminisme, l’identité de genre, le sexe et le corps positivité.

“Certaines conversations peuvent être difficiles, mais je n’ai jamais hésité à parler franchement des choses”, a déclaré Lovato à propos du contenu qui apparaît sur The Demi Lovato Show. « Nous voulions créer un espace qui normalise le fait de vivre votre propre vérité – où les gens peuvent parler, s’engager et, plus important encore, apprendre, ensemble. »

Elle a poursuivi: “Il y a quelque chose de thérapeutique à avoir des discussions brutes auxquelles les gens peuvent s’identifier et avec The Demi Lovato Show, aucun sujet n’est interdit et les opinions sont les bienvenues”, ont-ils poursuivi. “Je suis tellement excité que les gens voient comment ces conversations se déroulent sur la chaîne Roku.”

Le Demi Lovato Show n’est qu’une des nombreuses perspectives que la chanteuse poursuit en ce moment. Plus tôt cette année, ils ont sorti leur septième album studio Danse avec le diable, l’art de recommencer. Le projet a fait ses débuts au n ° 1 du Billboard 200 et a présenté des collaborations avec Ariana Grande, Saweetie, Noah Cyrus, et plus encore. Il est arrivé avec un documentaire YouTube en plusieurs parties, Dancing With The Devil, qui décrivait la création de l’album et les luttes personnelles de Lovato en cours de route.

