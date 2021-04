Demi Lovato est allé après un magasin de yogourt glacé pour avoir des biscuits sans sucre exposés ⋆ .

19 avril 2021 / Publié par: Mieka

Demi Lovato a mis son âme à nu à la vue du monde entier depuis un moment maintenant. Elle a été ouverte sur ses problèmes de toxicomanie et de troubles de l’alimentation depuis son autobiographie de 2013 Staying Strong. Il y a quelques semaines à peine, elle a publié un clip vidéo reconstituant sa surdose de 2018 (mais en faisant la mode) qui l’a presque tuée. Et donc je ne peux absolument pas attendre sa vidéo de suivi où elle recrée l’expérience déchirante qu’elle a récemment vécue à Le Bigg Chill magasin de yaourt glacé. Non, elle ne s’est pas étouffée avec un ourson en gomme ni n’a aspiré un jimmy. C’était pire. Bien pire. Demi a posé les yeux sur un biscuit sans sucre. Laissez cela pénétrer. A. Sucre. Libérer. Biscuit. Pas étonnant qu’elle soit devenue balistique et ait explosé le Bigg Chill!

Yahoo! rapporte que Demi a posté sur ses histoires Instagram qu’elle trouvait «extrêmement difficile de commander du Froyo» à The Bigg Chill parce qu’elle devait marcher devant «des tonnes de biscuits sans sucre» pour se rendre au comptoir. Les cookies lui chuchotaient-ils? Avaient-ils des yeux troublants qui semblaient la suivre à chaque mouvement? Non. Demi a été «déclenché» par la simple existence des cookies et a appelé The Bigg Chill pour être #DietCultureVultures.

La pop star, qui a été honnête à propos de ses problèmes de troubles de l’alimentation, s’est rendue sur Instagram Stories ce week-end après une expérience déclencheuse au magasin de yogourt glacé de Los Angeles The Big Chill. Lovato a partagé qu’elle était frustrée de voir le magasin proposer des «aliments diététiques», tels que des biscuits sans sucre, qu’elle considère comme contribuant à promouvoir une culture diététique problématique. «Il est extrêmement difficile de commander du froyo auprès de [The Bigg Chill] quand vous devez passer devant des tonnes de biscuits sans sucre / autres aliments diététiques avant d’arriver au comptoir », a déclaré la star de 28 ans. «Faites mieux s’il vous plaît.» L’expérience a inspiré la chanteuse de «Dancing with the Devil» à lancer le hashtag #DietCultureVultures, qu’elle a l’intention d’utiliser pour appeler «les messages nuisibles de marques ou d’entreprises qui perpétuent une société qui non seulement permet mais fait l’éloge de l’alimentation désordonnée».

Le Bigg Chill a répondu à Demi en disant que «portez des articles pour les diabétiques, [people with] maladie cœliaque, végétalien et bien sûr ont de nombreux articles indulgents aussi, »ce qui a seulement fait doubler Demi au lieu de s’excuser et de blâmer son explosion de sucre dans le sang. Voici comment la folie s’est déroulée.

C’est tellement ridicule, mais ce que je trouve le plus ridicule, c’est – n’est-ce pas déjà un engouement pour le régime? Selon Cool Desserts (venez pour les blagues, restez pour le JoURnAlism percutant), “vous pouvez obtenir une gâterie savoureuse qui est plus faible en gras et avec moins de calories que presque toutes les autres options de dessert disponibles” et que la des années 80 a contribué à accroître la popularité du dessert. Pourquoi quelqu’un d’autre mangerait-il du froyo alors que la crème glacée et le gelato existent? Quoi qu’il en soit, les efforts de Demi pour que les #dietculturevultures se produisent prennent de l’ampleur. Voici deux des 19 publications (et ça compte?) Sur Instagram qui incluent ce hashtag.

Entre ceci et la révélation que Meghan MarkleLe premier boulot de ce fut comme enfant froyo jerk chez Humphrey Yogart, froyo connaît sa plus grande année depuis 1992!

Pic: Wenn.com/Instagram