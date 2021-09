Demi Lovato est un “True Believer” dans la première bande-annonce de la série UFO de Peacock “Unidentified”

Demi Lovato fait un autre documentaire, mais cette fois-ci il s’agit d’extraterrestres. Le chanteur de “Tell Me You Love Me” s’associe au service de streaming Peacock for Unidentified avec Demi Lovato, où ils exploreront une expérience qu’ils ont eue à Joshua qui les a amenés à croire à l’existence des ovnis. La première bande-annonce de Unidentified est sortie jeudi, et la série en quatre parties suivra Lovato et leur meilleur ami Matthew Scott Montgomery et sa soeur Dallas Lovato alors qu’ils “enquêtent sur des rencontres récentes de témoins oculaires, découvrent des rapports secrets du gouvernement et effectuent des tests sur des points chauds connus d’OVNI. .”

La série complète sort le 30 septembre et dans la bande-annonce, Lovato explique qu’elle a été inspirée par une expérience qu’ils ont eue lors de leur visite à Joshua Tree. “J’ai eu cette expérience folle qui m’est arrivée à Joshua Tree. C’était cette lumière brillante. Elle s’est en quelque sorte déplacée, comme ces façons étranges qu’un avion ne bouge pas”, disent-ils dans la bande-annonce. “Mon objectif est de découvrir ce qui s’est réellement passé.”

“Demi est une vraie croyante, et au cours de cette aventure courageuse, ils espèrent convaincre leurs amis, leur famille et leurs fans et abonnés sociaux que non seulement les extraterrestres existent mais qu’ils sont déjà sur Terre”, lit-on dans la description officielle de la série. « Et si les extraterrestres ne voyageaient pas à des années-lumière pour nous rendre visite ? Et s’ils étaient déjà là à attendre que nous leur tendions la main ? » demande Lovato. Lovato a produit Unidentified aux côtés de Lovato, Scooter Braun, Scott Manson, Allison Kaye, JD Roth, Adam Greener, Sara Hansemann et Andrew Nock.

Ce n’est pas la première fois que Lovato s’aventure dans des documentaires, publiant Dancing With The Devil sur leurs luttes personnelles, y compris leur frôlement avec la mort en 2018. Cette année-là, ils ont survécu à une overdose de drogue. Avant la sortie du documentaire sur YouTube plus tôt cette année, Lovato a expliqué à Glamour pourquoi ils se sentaient obligés de documenter cette phase de leur vie, y compris leur rupture de fiançailles avec l’acteur Max Ehrich. Au cours de l’interview avec Glamour, Lovato s’est décrit comme “vraiment queer”, ajoutant qu’ils savent “qui je suis et ce que je suis, mais j’attends juste une chronologie spécifique pour sortir au monde comme ce que je suis”.

“Quand j’ai commencé à vieillir, j’ai commencé à réaliser à quel point je suis bizarre”, a déclaré Lovato au magazine. “L’année dernière, j’étais fiancée à un homme, et quand ça ne marchait pas, je me disais, c’est un signe énorme. Je pensais que j’allais passer ma vie avec quelqu’un. Maintenant que je n’allais pas , j’ai ressenti ce sentiment de soulagement de pouvoir vivre ma vérité.” Lovato est depuis devenu non binaire.