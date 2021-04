Demi Lovato fait équipe avec Ariana Grande pour l’avoir rencontré hier soir

Demi Lovato et Ariana Grande se sont associés sur une nouvelle chanson, «Met Him Last Night». Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Tiré du nouvel album de Lovato Dancing With The Devil… The Art Of Starting Over – sortie aujourd’hui (2 avril) – la chanson marque la première collaboration entre les deux pop stars.

« J’ai vu le diable, ouais, je l’ai rencontré hier soir / Une conversation, maintenant il passe la nuit / Je pense que je l’aime, même si je sais que ce n’est pas bien », Lovato et Grande chantent sur le refrain de la chanson .

Produit par Xavi et TBHits, « Met Him Last Night » fait suite à « Dancing With The Devil » du mois dernier, qui figurait dans le documentaire révélateur de Lovato sur YouTube – également appelé Dancing With The Devil.

En parlant du documentaire, Lovato a déclaré: «Ce que je veux que les gens retiennent du documentaire, c’est que… la chose la plus importante que vous puissiez faire pour vous-même est de vivre la vérité.»

Dans une critique quatre étoiles de Dancing With The Devil… The Art Of Starting Over, NME l’a qualifié de «puissant, déterminé et sans compromis», ajoutant que c’était sa «déclaration artistique définitive à ce jour».

Ailleurs dans les actualités de Demi Lovato, TikTok invite les fans à «entrer dans l’esprit de leurs artistes préférés», avec le lancement de sa nouvelle série interactive en direct, Headstream. La première mettra en vedette Demi Lovato le 2 avril à 19 h HE / 16 h HP et coïncidera avec le lancement de son nouvel album très attendu, Dancing With The Devil… The Art Of Starting Over.

Headstream « invite les artistes à présenter leur nouvelle musique, à interagir avec les fans dans le chat en direct » et à « discuter avec leur intervieweur le plus difficile à ce jour – eux-mêmes », promet l’annonce.

«Ce sera comme aucune interview que vous n’avez jamais vue. C’est un doublé complet de Demi, avec Demi agissant en tant qu’hôte et invité. (Venez juste regarder, tout aura du sens. Ou pas. Mais nous promettons que ça va être amusant.) »

Danser avec le diable… L’art de recommencer est maintenant disponible et peut être acheté ici.