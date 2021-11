Demi Lovato fait remarquer qu’elle est amoureuse des extraterrestres ; les humains le fatiguent – The News of Chihuahua – Entre les lignes

Après la première sur Facebook Watch de « Face to Face with Becky G », certaines célébrités ont profité de la plateforme reggaetonera pour parler de leur vie derrière les caméras et sur scène.

A cette occasion, c’est Demi Lovato qui a décidé de parler de sa vie amoureuse et comment elle est plus encline à avoir une relation avec un extraterrestre qu’avec un être humain.

Lors de son entretien avec Becky G, il a souligné qu’à travers la méditation, il cherchait des moyens de contacter une présence extraterrestre, à ce moment-là, il interroge Lovato si un être d’un autre monde répond à ses exigences en tant que partenaire idéal, ce à quoi le chanteur a affirmé avec un » bien sûr ».

« J’en ai marre des humains », a déclaré l’interprète de « Dancing with the Devil » en riant, ce à quoi l’animatrice a déclaré qu’elle était obsédée par les phénomènes paranormaux et comment elle devrait traiter les personnes qui le signalent comme faux.

Informations tirées de Publimeter.