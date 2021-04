Demi Lovato fait ses débuts avec un “ petit bureau ” émotionnellement puissant

Icône pop Demi Lovato l’a fait NPR Tiny Desk (à la maison) fait ses débuts aujourd’hui avec un set de trois chansons tourné entièrement dans sa propre cour. Demi a commencé avec son single à succès de 2017 «Tell Me You Love Me», suivi de deux chansons de son nouvel album Dancing With The Devil… The Art of Starting Over, «The Art of Starting Over» et «Danser avec le diable.»Aux côtés de Lovato, Steven« Styles »Rodriguez rejoint le chanteur aux touches.

La performance sert en quelque sorte de tour de victoire pour Lovato. Dancing With The Devil… The Art of Starting Over, sorti via Island Records, a dominé le palmarès des ventes d’albums Billboard, a fait ses débuts au n ° 2 du Billboard Top 200 Album Chart, ainsi qu’au n ° 2 du classement des albums britanniques, elle plus haut début jamais dans le pays.

Elle a également fait ses débuts au palmarès de la meilleure carrière en Allemagne. Pour couronner le tout, depuis leur signature sur Island Records, tous les albums de Demi ont atteint les trois premiers du palmarès Billboard Top 200. Lovato a connu une année extrêmement réussie, plus récemment, avec la création de sa puissante série documentaire en quatre parties de YouTube Originals et du réalisateur Michael D. Demi Lovato: Danser avec le diable. Il a fait ses débuts au festival virtuel de SXSW, où il a ouvert le programme

Outre le succès commercial, l’album a été salué par la critique, avec l’écriture de Billboard, «… le long métrage trouve Lovato appliquant sa voix encore éblouissante à un examen de son état actuel, explorant, amour, solitude, sobriété et paix avec un filtre anti-pop émouvant; c’est une réalisation imposante qui allie un drame de haut niveau (“Anyone”, “Good Place”) à un plaisir juste (“My Girlfriends Are My Boyfriend” avec Saweetie) pour présenter où Lovato est aujourd’hui.

De plus, Vulture dit: «Abandonner le vieux récit sûr et contrôlé a fait des merveilles, mais c’est l’exploration qui fait de recommencer une expérience formidable.»

Danse avec le diable de Demi Lovato… L’art de recommencer peut être acheté ici.