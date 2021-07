Demi Lovato filme la toute première scène de sexe

Demi Lovato vient de filmer sa toute première scène de sexe et a parlé de l’expérience sur Instagram. En postant une photo d’eux-mêmes en lingerie, Demi a déclaré: “J’ai dû filmer une scène de sexe aujourd’hui. Mon premier ! J’étais un peu anxieux, mais les acteurs et l’équipe étaient si professionnels et faciles à travailler que cela m’a immédiatement calmé. »

Ils ont poursuivi: “Ensuite, j’ai pensé à quel point je suis fier de pouvoir me sentir suffisamment à l’aise dans ma peau pour le faire. J’ai rarement montré mes bras avant .. maintenant je suis dedans !! (D’accord, ça se voit à peine quoi que ce soit MAIS ENCORE). “Je ne me sens pas toujours bien dans ma peau, alors quand je le fais, ET je me sens assez sexy pour poster – c’est exactement ce que je fais ! C’est important de célébrer les petites victoires. Yay pour cette explosion de corps aléatoire confiance et yay pour le sexe hilarant maladroit. “

Demi devrait jouer dans une prochaine comédie NBC intitulée Hungry, qu’elle est également productrice exécutive. Selon Deadline, Hungry est “une comédie à caméra unique qui suit un groupe d’amis qui appartiennent à un groupe de problèmes alimentaires s’entraident alors qu’ils recherchent l’amour, le succès et la chose parfaite dans le réfrigérateur qui va tout améliorer. “

Le spectacle est écrit et co-exécutif produit par le créateur de Will & Grace, dans lequel Demi a joué un rôle principal.





Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

