Demi Lovato lance un nouvel appareil idéal pour atteindre l’apogée

Demi Lovato lance son propre jouet exclusif pour femmes | Instagram

Grâce à leurs réseaux, les chanteur Demi Lovato a annoncé sa nouvelle entreprise commerciale : il s’agit d’un jouet en jaune, avec lequel elle entend « éliminer la stigmatisation du plaisir » et en fait, elle-même a décrit l’appareil comme « autonomisant ».

Tout semble indiquer que Demi Lovato elle-même veut vous aider à atteindre le Climax et c’est pourquoi l’interprète de « Dancing with the Devil » vient de sortir son propre jouet appelé « Demi Wand ».

Sur la photo largement partagée sur les réseaux sociaux, Demi Lovato tient l’appareil jaune vif à la vue de tous, complété par la boucle d’oreille crucifix incrustée de diamants qu’ils portent.

L’appareil de 5,5 pouces et ses huit modes de vibration coûteront 79 $ à tout Lovatics intéressé.

Présentation de la Demi Wand ! », a écrit Lovato depuis son compte Instagram.

Je voulais créer mon propre jouet sexuel pour éliminer les stigmates du plaisir et faire passer votre relation au niveau supérieur », a-t-elle ajouté.

Et, selon la même publication, pour elle et comme pour des millions de femmes à travers le monde, il n’y a rien de plus stimulant que de prendre du plaisir entre ses mains.

Le jouet est un « travail amoureux » (sans jeu de mots) de l’association de Lovato avec Bellesa Boutique, un détaillant de jouets en ligne.

Le jouet « Demi Wand » est présenté comme le « premier du genre » en raison de la « technologie de pointe » de son étui de chargement « mignon comme l’enfer », mais ce n’est pas vrai.

Depuis une recherche effectuée dans Google a révélé qu’Indigo Honey propose un jouet similaire, bien qu’à un prix encore plus élevé de 124 dollars.

A noter que Demi Lovato n’est pas la seule célébrité présente sur le marché des jouets pour la satisfaction des femmes, car il s’avère que Gwyneth Paltrow a précédemment fondé la marque Goop, une entreprise de bien-être et de style de vie pour les femmes.

En fait, il y a plusieurs mois, la société a déclenché une grande controverse pour la vente de bougies parfumées aux parties reproductrices de Gwyneth Paltrow.

Aussi, après le divorce entre Kanye West et Kim Kardashian, Paltrow a décidé d’offrir à son amie quelque chose pour lui laisser le temps de s’amuser : un vibromasseur de sa marque Goop.

Sans aucun doute, pour les fans de ces deux artistes, cela a été une excellente nouvelle, nous n’avons donc qu’à contempler les opinions concernant les nouveaux jouets que l’ancienne fille de Disney a lancés.