Demi Lovato, Matthew Scott Montgomery détaillent l’observation d’OVNI 10z viral

Demi Lovato a parlé de la rencontre « belle et incroyable » qu’ils ont eue avec des extraterrestres dans le parc national de Joshua Tree. (Lovato, qui a annoncé en mai qu’ils sont non binaires, utilise des pronoms them/them.)

«Nous sommes allés dans le désert à Joshua Tree et j’ai essentiellement vu cet orbe bleu qui était à environ 50 pieds, peut-être moins, et c’était un peu comme flotter au-dessus du sol, comme 10 ou 15 pieds, et c’était un peu gardant ses distances avec moi », a partagé Lovato lors d’une interview avec E! Nouvelles. « Ce fut une expérience magnifique et incroyable. »

La popstar a souligné l’expérience en discutant de leur prochaine série Peacock Unidentified With Demi Lovato, dans laquelle Lovato, leur sœur Dallas Lovato, et meilleur ami Matthew Scott Montgomery “tenter de découvrir la vérité sur les phénomènes ovnis.”

“Cela a définitivement changé la façon dont vous voyez le monde”, a ajouté Lovato à propos de la rencontre. « Vous avez une idée et puis tout d’un coup cette idée est confirmée. Cela change votre réalité, c’est sûr.

Lovato avait précédemment taquiné leur prétendu repérage d’OVNI lors de la bande-annonce de la série, partageant qu’ils “avaient eu cette expérience folle” à Joshua Tree, ajoutant: “Mon objectif est de découvrir ce qui s’est réellement passé.”

Le chanteur a également discuté d’une rencontre extraterrestre lors d’une interview séparée avec Entertainment Weekly, dans laquelle ils ont révélé qu’une expérience qu’ils avaient eue à leur 28e anniversaire avait suscité leur intérêt pour les ovnis.

“J’ai eu une expérience assez profonde le jour de mon 28e anniversaire”, ont-ils déclaré. “J’ai fait [alien] contact, et ce fut une expérience assez époustouflante. Depuis lors, j’ai commencé à m’intéresser davantage à cela et j’ai voulu faire une émission à ce sujet.

“Nous observions les étoiles et nous avons essayé de faire ce protocole où vous établissez un contact, et tout à coup, quelque chose est apparu directement au-dessus de nous dans le ciel”, a ajouté Lovato à propos du moment. «Ce sont d’énormes lumières qui ont fait un point d’interrogation, presque, dans le ciel – et puis c’est comme si elles ont reculé. j’ai réalisé [then] que ma vie allait probablement changer d’une manière spirituelle, parce que j’ai aussi un lien spirituel avec ce voyage.

Lovato a poursuivi en prédisant que les extraterrestres sont “des êtres très attentionnés et très intelligents qui ne font que veiller au meilleur intérêt de notre planète”.

“Si vous remarquez à l’arrière dans les années 40, l’observation d’OVNI a vraiment commencé, et c’est parce que, je crois, c’est à ce moment-là que nous avons divisé l’atome”, ont-ils ajouté. « Nous avons développé des armes nucléaires. Je pense qu’ils sont là. Je pense qu’ils vivent parmi nous et nous ne nous en rendons même pas compte. Je ne pense pas que les années-lumière voyagent pour arriver ici; certains êtres vivent déjà parmi nous.

