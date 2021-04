Demi Lovato montre son processus de guérison sur un nouvel album – El Sol de México

En 2018, la chanteuse Demi Lovato a subi une overdose qui a failli mettre fin à sa vie, la laissant à l’hôpital pendant plusieurs semaines. Son chemin de guérison a été long, et une partie de son témoignage a été capturée dans un documentaire sorti récemment sur YouTube, qui est accompagné de son nouvel album intitulé Dancing With The Devil … The Art of Starting Over, qu’il a présenté ce week-end. .

Dans un communiqué, la chanteuse a souligné que c’est un album très personnel qui donne à ses fans une idée de ce à quoi ressemble sa vie aujourd’hui. La vidéo du premier single, Dancing with the devil, a été réalisée par Michael D. Ratner et recrée certains des événements qu’il a vécus lors de son incident, un fait assez cathartique pour le chanteur.

Dans ce clip, qui dépasse déjà sept millions de reproductions, Demi est vue en train de chanter sur une civière, tout en revoyant comment son approche avec l’alcool et la drogue s’est déroulée, jusqu’au moment où elle est arrivée à l’hôpital. Des vêtements qu’elle portait à la coiffure qu’elle portait, certains des détails ont été pris en compte, car elle voulait que tout ressemble exactement à ce jour-là.

Pour présenter ce travail, l’interprète a participé vendredi à la série interactive TikTok’s Headstream, où elle s’est entretenue en direct avec ses fans. Et pour aujourd’hui à 20h00, il a programmé un Live via Tik Tok pour interpréter certaines chansons de l’album.