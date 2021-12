Demi Lovato montre un Buzzcut féroce et embrasse un « nouveau départ »

Demi Lovato n’attend pas la nouvelle année pour se lancer dans son prochain chapitre.

La pop star de 29 ans, qui s’est révélée non binaire en mai et utilise les pronoms ils / eux, a fait ses débuts avec une transformation capillaire spectaculaire le jour de Noël. S’adressant à Instagram, la chanteuse « I Love Me » a partagé un montage vidéo de leur buzzcut fougueux.

Oui, vous avez bien lu ! La sensation musicale leur a coupé les cheveux pour quelque chose de plus féroce.

Dans le court clip vidéo, Demi a pris plusieurs poses qui ont montré leur nouveau « do ». Ils ont sous-titré leur Instagram, « Shot on FaceTime par @angelokritikos », ajoutant le hashtag, « #freshstart ».

La dernière transformation du chanteur de « Confident » survient quatre mois après qu’ils se soient confiés sur le fait de devenir leur « moi le plus authentique ». En août, Demi a expliqué comment annuler leurs fiançailles avec Max ehrich en septembre 2020 était la « meilleure chose » qui soit jamais arrivée.

« Quand j’ai dit au revoir à cette relation », a déclaré Demi Kate sosin lors du 19e Sommet virtuel Represents 2021, « J’ai également dit au revoir à tout ce qui m’empêchait d’être mon moi le plus authentique. »