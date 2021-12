Demi Lovato n’est plus sobre à la Californie. La chanteuse a révélé qu’elle ne supporte plus ce mode de vie… et le quitte.

Lovato a annoncé qu’elle ne boit plus d’alcool ni ne fume de la mer… La laitue du diable, parce que eh bien, c’est « sobre à la Californie »… Enfer non ! Ça ne marche pas. « Sobre sobre est la seule façon d’être. » EXACTEMENT !!!

La chanteuse a posté le message sur son Instagram en disant: « Je ne maintiens plus le mode sobre de Californie. Sobre sobre est le seul moyen ”

On ne sait pas exactement ce qui a causé cette révélation, mais Demi a déjà été durement critiquée pour ce mode de vie « sobre » qui lui permet de continuer à fumer du bush et à boire. Ce est à dire! WTF ?

Demi a révélé dans une interview qu’elle était à 5-10 minutes de la mort lorsqu’elle a fait une overdose en 2018.

En mars, Demi a sorti son documentaire « Dancing With The Devil » sur Youtube TV – où elle a enregistré tous ses problèmes, a parlé de sa célèbre overdose, de sa carrière et a même fait l’éloge du style de vie « sobre de Californie », elle en a parlé dans des interviews et tout.

Puis il a sorti sa chanson « California Sober » dont il a dit « est extrêmement importante parce que cette chanson représente un chemin alternatif vers le rétablissement qui m’a été enseigné … les 10 dernières années de gestion de ces choses » – il a exprimé au temps, avant de changer d’avis.

Ainsi, Demi Lovato n’est plus sobre à la Californie. Sobre sobre est le seul moyen.