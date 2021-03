Demi Lovato parle enfin des raisons pour lesquelles elle a rompu ses fiançailles

Dans un premier temps, Demi essaie de projeter une image sereine vers les caméras en s’assurant qu’elle est attristée que son histoire d’amour « se termine comme elle l’a fait », mais qu’elle est heureuse que cela ne l’ait pas poussée à consommer de la drogue à nouveau, au-delà de la marijuana bien que cette pose ne dure pas longtemps.

Demi Lovato et Max Ehrich.

Dans des vidéos ultérieures, qu’elle a commandé pour enregistrer elle-même, on peut la voir pleurer après avoir découvert les commentaires que son ex-fiancé avait faits à son sujet, l’accusant de « l’utiliser » et de profiter de sa rupture pour promouvoir son single « Still Have Me ». ».

« Ce que j’ai dit plus tôt ne représente pas vraiment ce que je vis. Pendant tout ce temps, je pensais qu’il ne me manquait pas. La personne avec qui j’ai commencé la quarantaine me manque.

Et je ne sais pas comment donner mon cœur à quelqu’un après tout ça », dit-elle en pleurant.