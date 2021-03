Demi Lovato pensait que s’engager prouverait qu’elle allait bien ⋆ .

26 mars 2021 / Publié par: Mieka

Demi Lovato travaille toujours dur pour prouver qu’elle va bien après quelques années désastreuses qui l’ont trouvée presque mourante d’une overdose de drogue en 2018, suivie d’une longue période de convalescence, qu’elle a couronnée avec un engagement désastreux à une barbe assoiffée. Eh bien en fait, Max Ehrich est plus une ombre assoiffée de cinq heures. Il y a quelques semaines, dans une interview Glamour, Demi a déclaré que mettre fin à sa relation avec Max, avec qui elle s’était fiancée après seulement quelques mois de fréquentation, lui avait fait réaliser qu’elle était queer. Et maintenant, dans une nouvelle interview avec Entertainment Weekly, Demi dit qu’elle pensait que se marier et porter une bague d’un million de dollars au doigt «prouverait au monde» qu’elle va bien. Elle voit maintenant que ce n’était pas bien.

Selon E! Nouvelles:

En juillet dernier, l’artiste de «Sorry Not Sorry» a annoncé qu’elle et l’acteur Max Ehrich étaient fiancés après quelques mois de rencontres. Puis, à peine deux mois plus tard, à la suite d’informations selon lesquelles la famille et les amis de Demi n’approuvaient pas la relation, le couple s’est séparé. «Je me suis vraiment trompée, car c’était la chose sûre et attendue», a-t-elle déclaré au magazine. «De toute évidence, je tenais profondément à la personne, mais il y avait quelque chose à l’intérieur de moi qui était comme: ‘Je dois prouver au monde que je vais bien.’ Maintenant que je ne suis pas fiancé ou marié et que je vais bien, je me dis: ‘Wow. N’est-ce pas tellement plus stimulant? Ce n’est pas ce faux sentiment de sécurité.

Je me demande si Demi a déjà fait vérifier son audition? Je sais qu’elle hurle beaucoup dans les microphones, donc il doit y avoir beaucoup de larsen nuisibles. Peut-être que la surdité partielle est à blâmer parce qu’elle ne peut pas l’entendre quand ceux qui s’occupent d’elle lui ont dit qu’il était dangereux et inattendu d’épouser un mec qui semble avoir perfectionné l’art d’empocher de petits objets de grande valeur pendant une période prolongée. période de temps pour ne pas éveiller les soupçons. Dieu merci pour les petits miracles cependant, Demi a été assez sage pour garder cette pierre qu’elle s’est achetée pour elle-même en toute sécurité sur son doigt jusqu’à ce que Max soit hors de la photo.

Elle a ajouté que sa bague de fiançailles massive, qui valait environ 1 million de dollars, «la rendait vraiment réelle». «La seconde où c’était éteint, je me suis dit: ‘Vous savez quoi? Je vais bien. Je n’ai pas besoin de ça », a poursuivi le jeune homme de 28 ans. «Je n’ai tout simplement pas besoin d’un objet sur mon doigt pour me faire sentir comme si j’avais ma merde ensemble. Cela ressemble à de la stabilité, mais cela ne veut pas dire que c’est le cas.

Je suis sûr que Max se sentait différemment quand il observait cette chose en pensant à sa stabilité financière. Nous ne comprendrons peut-être jamais les choix de vie de Demi, mais au moins, voici un contexte pour cette tenue qu’elle porte ci-dessus.

Et voici la nouvelle chanson de Demi, Dancing With the Devil:

Pic: Youtube