Demi Lovato ravi par un vibromasseur et une bougie sur le thème du sexe envoyés par Gwyneth Paltrow ⋆ .

Un jour après avoir sorti «Danse avec le diable… L’art de recommencer», la chanteuse «Sober» révèle qu’elle a reçu un coffret cadeau de soins personnels du fondateur de Goop.

Demi Lovato est devenue la dernière célébrité à recevoir un coffret cadeau de soins personnels du fondateur de Goop Gwyneth Paltrow.

Une semaine après que le lauréat d’un Oscar ait envoyé un nouveau single Kim Kardashian un nouveau vibromasseur et une bougie sur le thème du sexe, Gwyneth a envoyé un paquet similaire à Demi.

La chanteuse de 28 ans a montré ses cadeaux dans une vidéo partagée sur son histoire Instagram le samedi 3 avril – le lendemain de la sortie de son dernier album, «Danser avec le diable… L’art de recommencer». Le paquet comprenait un vibrateur, un gel sexuel et une bougie appelée This Smells Like Demi’s Orgasm.

« Wowowow merci @GwynethPaltrow vous êtes un vrai », a légendé Demi dans la vidéo.

Demi Lovato a montré un coffret cadeau de soins personnels qu’elle a reçu de Gwyneth Paltrow.

L’ensemble de plaisir personnel sera utile pour la star, qui est récemment apparue comme pansexuelle. « Je suis tellement fluide maintenant, et une partie de la raison pour laquelle je suis si fluide est que j’étais super enfermé », a-t-elle déclaré dans l’épisode du samedi 27 mars de « The Joe Rogan Expérimentez »le podcast.

Demi a noté qu’elle était attirée par «tout ce qui est vraiment». Après que l’hôte lui a demandé si le terme «pansexuel» lui convenait, elle a accepté: «Ouais, pansexual.» Elle a ensuite rappelé: «J’ai entendu quelqu’un appeler la communauté LGBTQIA + la mafia de l’alphabet, et je me suis dit: ‘C’est ça! C’est ce que je veux faire. Je fais partie de la mafia de l’alphabet et je suis fier.

Demi est célibataire après avoir rompu ses fiançailles avec l’acteur Max Ehrich l’année dernière (2020). Cependant, elle a récemment été frappée par des rumeurs de rencontres après avoir enregistré avec Noah Cyrus pour une chanson intitulée «Easy» qui figure sur le dernier album de Demi.

« Ils sont très proches et traînent », a déclaré une source à propos des deux stars, ajoutant qu’ils auraient peut-être commencé une aventure. Une autre source proche de Demi, cependant, a supplié de différer. Qualifiant les rumeurs de rencontres de «bizarres», la source a déclaré à Page Six: «Ils dînent parfois, mais ils ne sont pas romantiques», et a insisté, «ils ne sortent pas ensemble».

