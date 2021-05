Demi Lovato rendra hommage à Elton John aux ‘iHeartRadio Awards’

iHeartMedia et FOX ont annoncé aujourd’hui que Demi Lovato, Brandi Carlile et HER se produiront lors d’un hommage spécial honorant Elton John avec le iHeartRadio Icon Award au 2021 Prix ​​de la musique iHeartRadio.

Le prix sera présenté par Chris Martin et Lil Nas X et honorera l’impact mondial d’Elton John sur la culture pop, la longévité et la pertinence continue en tant que force de tournée et de radio avec une base de fans fidèles dans le monde entier.

Usher sera l’hôte et se produira pendant l’événement, qui présentera également des performances précédemment annoncées de The Weeknd avec Ariana Grande, invitée spéciale, Bruno Mars et Anderson .Paak (Silk Sonic), Dan + Shay et Doja Cat.

De plus, l’événement comportera des apparitions spéciales de LL Cool J, Nelly, Mitrailleuse Kelly, French Montana, Lil Jon, Robin Thicke, Joel McHale, Oliver Stark, Ryan Guzman, Gabby Barrett, Ava Max, Raphael Saadiq, AJR et plus, ainsi que des apparitions précédemment annoncées de Taylor Swift, Dua Lipa, Roddy Ricch, vingt et un pilotes et Megan Thee Stallion.

L’événement sera diffusé EN DIRECT depuis le Dolby Theatre de Los Angeles, le jeudi 27 mai (de 20 h 00 à 22 h 00 HE en direct / PT retardé) sur FOX. Le huitième événement annuel sera également diffusé en direct sur les stations de radio iHeartMedia dans tout le pays et sur l’application iHeartRadio.

Pour les iHeartRadio Music Awards 2021, iHeartMedia et FOX donneront un aperçu des lauréats de quatre prix avant la diffusion du jeudi 27 mai exclusivement sur FOX.

À partir de 9 h 00 HE sur les spectacles de la côte Est, un gagnant sera annoncé et prononcera un discours d’acceptation à 9 h 00 heure locale dans les quatre principaux fuseaux horaires dans les catégories suivantes: Album country de l’année, chanson country de l’année, l’album de danse de l’année et le prix de l’étoile sociale. Les gagnants seront également révélés sur les stations de radio et les réseaux sociaux d’iHeartMedia après FOX.

Pendant ce temps, Sir Elton et ses amis se sont récemment réunis à Los Angeles pour célébrer son partenaire d’écriture de longue date, Bernie Taupin71e anniversaire.

«Célébrer l’anniversaire marquant de mon âme sœur musicale», a écrit Elton. «Joyeux anniversaire mon frère, je t’aime.»

Explorez le catalogue emblématique d’Elton John sur cette collection 4LP Deep Cuts.