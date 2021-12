Demi Lovato révèle qu’elles ne sont plus « sobres en Californie »

Demi Lovato ne boiront plus d’alcool ni de cannabis… annonçant qu’ils abandonnent désormais leur style de vie « California Sober ».

Le chanteur vient de publier un message sur Instagram, disant : « Je ne soutiens plus mes manières de ‘Californie sobre’. Être sobre est la seule façon d’être. » On ne sait pas exactement ce qui a causé la révélation, mais Demi avait déjà été critiqué pour avoir tant parlé du mode de vie, qui autorisait la consommation d’alcool et de marijuana.

MARS 2021 CBS

Comme nous l’avons signalé, Demi révélé dans une interview plus tôt cette année qu’ils étaient « à 5-10 minutes de la mort » quand ils overdose d’héroïne en 2018.

Après un long séjour en cure de désintoxication, Demi a pu reprendre sa carrière de chanteuse et partager son message de lutte contre la toxicomanie.

En mars, Demi a sorti « Dancing with the Devil » sur YouTube TV… Ils ont ensuite sorti une chanson intitulée « California Sober ».