Demi Lovato se fait tatouer la tête après avoir terminé son traitement

La nouvelle année signifie un nouveau départ – et une nouvelle encre pour Demi Lovato.

La pop star de 29 ans a fait ses débuts avec un nouveau tatouage le samedi 8 janvier, peu de temps après qu’il a été révélé qu’ils avaient terminé plus de traitement au milieu d’un long voyage vers la sobriété et plus d’une semaine après avoir célébré leurs premières vacances du Nouvel An depuis leur arrivée. comme non binaire l’été dernier.

Demi, qui avait présenté une nouvelle coupe à la mode juste après Noël, a posté sur leur histoire Instagram une photo d’un tatouage d’araignée noire décorant le côté de leur tête, sur une peau nouvellement rasée.

Après avoir lancé un appel à leur coiffeur pour qu’il « vienne me coiffer s’il vous plaît », la chanteuse a partagé un passage du conte populaire amérindien Grandmother Spider apporte la lumière, qui disait: « C’est grand-mère Spider qui nous a appris beaucoup de choses. Elle nous a appris sur la poterie et le tissage. Elle nous a appris le feu, la lumière et l’obscurité. Elle nous a appris que nous sommes tous connectés sur le Web – chacun de nous a sa place dans ce monde. «