Demi Lovato se fait tatouer une araignée géante sur la tête

Demi Lovato a montré samedi un nouveau tatouage sur son histoire Instagram et en a partagé le sens avec les fans. Le tatouage est une araignée géante couvrant la moitié de sa tête. La nouvelle encre corporelle vient après que Lovato, 29 ans, a montré une nouvelle coiffure plus courte pour commencer 2022.

Lovato a posté une vidéo du célèbre tatoueur, Dr. Woo, au travail sur leur histoire Instagram. « Par [Dr. Woo]. À présent [hairstylist Amber Maynard Bolt], viens me réparer les cheveux s’il te plaît », a écrit Lovato en légende de l’une des vidéos. Le Dr Woo a également publié un aperçu de l’œuvre terminée sur sa propre histoire Instagram.

(Photo : Demi Lovato/@ddlovato)

Plus tard, Lovato a partagé une citation expliquant l’histoire de la grand-mère Spider qui vient de la mythologie amérindienne, note PEOPLE. « C’est grand-mère Spider qui nous a appris beaucoup de choses », a écrit Lovato. « Elle nous a appris la poterie et le tissage. Elle nous a appris le feu, la lumière et l’obscurité. Elle nous a appris que nous sommes tous connectés sur le Web – chacun de nous a sa propre place dans ce monde. »

Le nouveau tatouage survient une semaine après que Lovato ait effacé sa page Instagram pour commencer la nouvelle année. Ils ont ensuite publié une image d’une nouvelle coiffure rasée, avec seulement un emoji de cœur dans la légende. Le look court a fait ses débuts dans une vidéo FaceTime avec le photographe Angelo Kritikos le jour de Noël. Lovato a également effectué une cure de désintoxication pendant les vacances.

Lovato a changé de coiffure plusieurs fois au cours de sa carrière. En janvier 2021, ils ont lancé un look de lutin pour se débarrasser de la « boîte hétéronormative » dans laquelle ils étaient confinés. En mars 2021, ils ont déclaré à Glamour que leur « objectif final » était de se raser complètement la tête.

« Quand j’ai commencé à vieillir, j’ai commencé à réaliser à quel point je suis vraiment bizarre », ont-ils déclaré à Glamour à l’époque. « L’année dernière, j’étais fiancée à un homme, et quand ça ne marchait pas, je me disais, c’est un signe énorme. Je pensais que j’allais passer ma vie avec quelqu’un. Maintenant que je n’allais pas le faire, J’ai ressenti ce sentiment de soulagement de pouvoir vivre ma vérité. »

Lovato a été occupé tout au long de 2021, alors qu’ils sortaient leur album Dancing with the Devil… the Art of Beginning Over et une série documentaire YouTube Originals du même nom. Ils ont également animé Unidentified, une série documentaire avec leur sœur Dallas et leur meilleur ami Matthew sur leur enquête sur les ovnis.

En mai 2021, Lovato est sorti comme non binaire, ce qui signifie qu’ils préfèrent les pronoms « ils/eux », dans leur podcast 4D With Demi Lovato. « Je pourrais quitter ma carrière aujourd’hui. Je vais toujours m’identifier comme non binaire demain », a déclaré Lovato à l’époque. « Pour la première fois de ma vie, je place mon bien-être au-dessus de ma carrière. C’est la différence entre quelqu’un qui fait quelque chose pour attirer l’attention et rechercher votre vérité. »