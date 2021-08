Demi Lovato se produit au festival de musique après avoir critiqué Lollapalooza. Lovato s’est produit lors d’un festival de musique après avoir critiqué les personnes qui se sont rendues à Lollapalooza. Oui… c’est reparti.

Demi Lovato a publiquement critiqué toutes les personnes qui sont allées au festival de musique de Lollapalooza cette année. Mais comme toujours, Demi après avoir attaqué le public qui s’est rendu au festival (auquel elle n’était pas invitée), une semaine plus tard, elle va se produire dans un autre festival. IL POSSÈDE!

Le Lollapalooza c’était le week-end du 29 juillet au 1er août à Chicago, environ 170 artistes ont été invités à participer à huit scènes, on estime qu’il y avait 100 000 personnes au festival chaque jour, les photos montrent des gens totalement entassés, sans aucune sorte de distanciation sociale ou de masques, en pleine pandémie. Eh bien, comme il est logique de le penser, c’est répréhensible, non? Alors, Demi a pris ses filets pour montrer une photo de personnes entassées et a écrit quelque chose comme :

« VENEZ TOUS !!! Bonjour de Lollapaloooza. Oui, cette photo est réelle. ET IL Y A ENCORE UNE PANDÉMIE !!!”

Certes, il y a encore une pandémie, et on critique le fait que les gens ne pensent pas que réunis comme ça ils auront des conséquences. Le plus drôle c’est que Demi a critiqué ça et on pourrait dire, ok, elle a raison, mais la vérité c’est qu’elle ne l’a pas critiqué pour la pandémie, c’est parce qu’elle n’a pas été invitée à participer, parce qu’une semaine plus tard, elle était au Sad Summer Festival 2021 à Anaheim, en Californie, chantant sur scène avec le groupe “All Time Low”.

J’aime la façon dont son look sur scène ne ressemble (rien) à ses réseaux sociaux. MDR!

La audiencia al Sad Summer Festival no fue ni siquiera cerca a la de Lollapalooza, pero el mensaje fue claro, presentarse en un festival repleto de gente es un acto egoísta para cualquier otro artista, pero esta bien si Demi lo hace en donde no había tanta personnes.

« Les gens n’ont pas tardé à critiquer Demi pour son hypocrisie. Une personne a écrit sur Twitter : « Je suis un grand fan de demi lovato, mais comment allez-vous critiquer Lollapalooza et assister à un concert sans précédent une semaine plus tard. » Un autre fan a ajouté : « Je trouve ça tellement hypocrite de critiquer le public de lolla et ensuite aller jouer dans un autre festival.” Pour être complet, Lollapalooza avait en fait des directives plus strictes sur les coronavirus que Sad Summer Fest. Leurs réglementations sanitaires COVID-19 obligeaient les participants à fournir une preuve de vaccination ou un test négatif récent pour entrer, le Sad Summer Fest a seulement conseillé aux gens de se faire tester et vacciner. »

Et est-ce que le groupe “All Time Low” a également joué au Lollapalooza une semaine auparavant. Mais au cas où cela ne semblerait pas AWKWARD ! Le pire est le fait que Demi n’a pas présenté un set complet, elle n’était pas une invitée du festival Sad Summer, elle s’est seulement présentée pour chanter sa partie dans la chanson ‘Monsters’ de “All Time Low”. OMG! Je veux dire, Demi est arrivée et a risqué sa santé pour quelques phrases dans une chanson d’un autre groupe. Bahahahahahaha… Le pathétique ! Je vois déjà tout le Lovato TEAM PR voir comment ils résolvent cela, ils doivent en avoir marre de leurs gaffes constantes.

Donc, Karen Lovato, je veux dire, Demi Lovato se produit au festival de musique après avoir critiqué Lollapalooza.

