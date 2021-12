Demi Lovato s’est rasé la tête pour un nouveau départ. La chanteuse a fait ses débuts sur son nouveau look sur Instagram ce week-end, dans une vidéo tournée sur FaceTime par Angelo Kritikos.

« #Freshstart » a écrit Demi en légende de la vidéo.

Au fait, la musique est comme un film d’horreur… Sadako ? WTF ? MDR!

Lovato a ajouté plus de photos de son look à Instagram Stories. Les fans ont loué son nouveau look avec enthousiasme.

« OMG, NOUVELLE ÈRE ??? » en a écrit un. Un autre a déclaré: « Si quelqu’un peut porter les cheveux rasés, c’est vous, Demi, superbe reine. »

À droite!

Demi était également à Noël avec sa famille, sa sœur Dallas Lovato, a partagé sur TikTok une vidéo des sœurs réunies pour Noël, Demi, Dallas et Madison.

« Quand tu obtiens exactement ce que tu as demandé à Noël… ta sœur », a écrit Dallas, 33 ans, sur la vidéo. « Être trompé. Je suis désolé », a-t-on entendu dire à sa sœur de 19 ans, Madison, qui pleurait en la serrant dans ses bras.

Ce nouveau départ pour Demi Lovato intervient des semaines après qu’elle a annoncé qu’elle n’était plus « Californie sobre » (la Californie sobre) – choisissant de réduire complètement sa consommation d’alcool et de mari… laitue du diable. Maintenant, elle va essayer de rester sobre. Pourquoi Bonjour !? Que d’avant rien à faire.

Avez-vous vu son nouveau spectacle? MDR! C’est super ridicule et absurde. La dernière chose que j’ai lue, c’est qu’elle avait chanté pour des fantômes et ils lui ont fait une ovation debout. Ok, ok, j’ai vu ça dans un tweet, mon mauvais… bahhahahahahaha…

