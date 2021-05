Demi Lovato s’identifie comme genre non binaire

Comprendre le genre non binaire 4:46

. – Demi Lovato a révélé qu’elle s’identifiait comme un genre non binaire.

Il a dit à ses partisans de «fierté» que cela signifie faire le changement après «beaucoup de travail d’auto-réflexion».

Demi Lovato, une chanteuse populaire devenue célèbre en tant que star de cinéma adolescente, a fait l’annonce à ses abonnés dans une vidéo et des tweets publiés en ligne mercredi.

“Je sens que cela représente mieux la fluidité que je ressens dans mon expression de genre et me permet de me sentir une personne plus authentique et fidèle que je sais que je suis et que je découvre encore”, a-t-elle déclaré.

Lovato a ajouté qu’elle avait pris la décision “après beaucoup de travail de guérison et d’auto-réflexion”.

«J’apprends et je me connais encore, et je ne prétends pas être une personne experte ou un porte-parole. Partager cela avec vous ouvre maintenant un autre niveau de vulnérabilité pour moi », a déclaré Lovato.

«Je fais cela pour ceux qui n’ont pas pu partager qui ils sont vraiment avec leurs proches. S’il vous plaît, continuez à vivre dans votre vérité et sachez que je vous envoie beaucoup d’amour.

Une chanteuse de tubes comme “Sorry Not Sorry”, Lovato a récemment partagé ses difficultés personnelles avec la santé mentale et la toxicomanie dans un documentaire YouTube, qui a suivi son parcours avant et après une surdose presque fatale en 2018.

“Mes médecins ont dit que j’avais cinq à dix minutes de plus”, dit Lovato dans le documentaire, parlant de l’incident.

Dans une interview ultérieure avec EW, Lovato a déclaré que mettre fin à ses fiançailles avec l’acteur Max Ehrich l’avait aidée à comprendre qu’elle était “trop ​​bizarre” pour un tel engagement avec un homme en ce moment.

“Qu’il y ait ou non un drame, je suis trop gay pour épouser un homme en ce moment”, a déclaré Lovato. “Je ne sais pas si cela va changer dans 10 ans et je ne sais pas si cela changera un jour, mais j’aime m’accepter.”

