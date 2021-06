Demi Lovato signe avec UTA – WWD

Demi Lovato

Courtoisie/Dana Trippe

United Talent Agency a signé Demi Lovato, représentant le chanteur et acteur dans le monde entier dans tous les domaines.

Le joueur de 28 ans, nominé aux Grammy Awards et artiste multi-platine, a annoncé le mois dernier sur son podcast “4D With Demi Lovato” qu’il s’identifiait comme non binaire et avait changé ses pronoms de elle/elle à eux/eux.

Cela fait suite à la sortie de leur septième album studio, “Dancing With the Devil… the Art of Beginning”, qui est sorti en avril. À l’époque, Lovato a également lancé une série documentaire en quatre parties sur YouTube Originals, où ils ont discuté des traumatismes passés et de l’importance de la santé mentale, tout en donnant un aperçu de leurs luttes contre un trouble de l’alimentation, une dépendance et l’impact de leur surdose qui a fait les gros titres en 2018.

Lovato a été un défenseur de la santé mentale. En 2013, ils ont publié « Staying Strong : 365 Days a Year », un regard sur les hauts et les bas du rétablissement, et en 2017, ils ont été nommés ambassadeur de la santé mentale par Global Citizen, une organisation œuvrant pour mettre fin à l’extrême pauvreté.

Lovato a commencé sa carrière à la télévision en tant qu’enfant acteur dans “Barney & Friends”. Leurs crédits incluent également “Camp Rock”, “Glee” et “Will & Grace” de Disney. Ils ont également été juges et mentors sur « The X Factor », le concours de chant de Fox. Plus récemment, ils peuvent être vus dans le film “Eurovision” de Netflix. Et ils sont producteurs exécutifs et jouent dans le pilote de NBC “Hungry”, qui suit des amis qui appartiennent à un groupe de problèmes alimentaires.

Dans la mode, Lovato a été le visage de la marque de chaussures Skechers, de la marque de maquillage NYC New York Color et de la société de loisirs Fabletics.

Lovato est également représenté par Scooter Braun Projects, Carroll Guido Groffman Cohen Bar & Karalian LLP et le groupe Nordlinger.