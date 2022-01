Demi Lovato termine son dernier séjour de réadaptation à la suite des changements de sobriété de la décision

Demi Lovato a terminé un autre séjour en cure de désintoxication après avoir modifié sa sobriété. Us Weekly rapporte que Lovato est entré dans l’établissement et « est rentré chez lui après une cure de désintoxication pendant les vacances ». Selon un initié, « Demi aura un compagnon de vie sobre [with] eux pendant cette transition. C’était leur décision de retourner en cure de désintoxication. »

En décembre, l’interprète de « Dancing With The Devil » a partagé sur son histoire Instagram que « Je ne soutiens plus mes manières » californiennes sobres « . Sobre sobre est la seule façon d’être. » Le terme « Californie sobre » a tendance à signifier s’abstenir de drogues dures tout en continuant à consommer de la marijuana et de l’alcool.

En mars 2021, Lovato a expliqué sa décision de continuer à boire et à fumer de l’herbe après son overdose de 2018. Dans leurs docuseries YouTube Demi Lovato: Dancing With the Devil, Lovato a avoué qu’ils « avaient vraiment eu du mal » à décider de révéler ou non la vérité sur leur sobriété. « J’ai appris que cela ne fonctionne pas pour moi de dire que je ne ferai plus jamais ça », ont-ils déclaré, selon ET.

« Je sais que j’en ai fini avec les trucs qui vont me tuer, n’est-ce pas ? ils ont continué à dire. « En me disant que je ne pourrai jamais boire un verre ou fumer de la marijuana, j’ai l’impression que cela me prépare à l’échec parce que je suis un penseur tellement noir et blanc. l’équivalent d’une pipe à crack. » Le chanteur a ensuite déclaré qu’ils avaient « fumé de l’herbe et bu avec modération ».

« Je ne veux pas non plus que les gens entendent ça et pensent qu’ils peuvent sortir et essayer de boire un verre ou de fumer un joint, vous savez? Parce que ce n’est pas pour tout le monde », a également déclaré Lovato, expliquant qu’ils ne croyaient pas leur chemin était pour tout le monde. « La récupération n’est pas une solution universelle. Vous ne devriez pas être obligé de devenir sobre si vous n’êtes pas prêt. Vous ne devriez pas devenir sobre pour les autres. Vous devez le faire pour vous-même. »

Pourtant, à l’époque, l’entourage de Lovato exprimait son appréhension face à cette approche. Il convient de noter que ces entretiens ont eu lieu avant que Lovato ne devienne non binaire et ne commence à utiliser les pronoms them/them. « Cela me fait un peu peur maintenant de savoir qu’elle n’est pas sobre », a déclaré l’assistant de Lovato, Jordan Jackson, qui est celui qui les a trouvés inconscients après leur overdose. L’icône de la musique Elton John a également commenté, s’exprimant en tant que personne célèbre pour traiter des problèmes de toxicomanie. « La modération ne fonctionne pas. Désolé. Si vous buvez, vous allez boire plus. Si vous prenez une pilule, vous allez en prendre une autre. Soit vous le faites, soit vous ne le faites pas. »

Le manager de Lovato, Scooter Braun, a également commenté leur choix de boire et de fumer de la marijuana, déclarant qu’il n’y était pas vraiment favorable. « Demi sait que toute la question de la modération n’est pas quelque chose avec laquelle je suis totalement d’accord », dit-il. « Ce que j’ai appris avec toute cette histoire de dépendance, c’est que si je la pousse à faire ce que je veux, je la repousse. Je ne peux pas la contrôler. Ce que je peux faire, c’est être un ami et espérer qu’elle a raison. » Il semble que Lovato ait également adopté cette façon de penser.