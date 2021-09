Demi Lovato utilise sa propre expérience personnelle tout en partageant sa conviction que les extraterrestres existent

Demi Lovato croit aux extraterrestres. Le chanteur, qui anime une prochaine série Peacock sur leur recherche de vie extraterrestre, pense non seulement qu’ils existent, mais pense également qu’ils les recherchent d’en haut. La nouvelle série, Unidentified With Demi Lovato, met également en vedette leur ami Matthew Montgomery et leur sœur Dallas Lovato, alors qu’ils tentent de trouver des preuves de la vie au-delà de la Terre.

“J’ai l’impression que nous sommes tous notre pire ennemi, ou du moins je le suis, donc je pourrais certainement voir comment si quelque chose veille sur moi, ils essaient de me protéger de mon pire ennemi, qui est moi-même, ” Lovato a récemment déclaré à Entertainment Tonight. L’interprète de “Dancing with the Devil” espère que le nouveau spectacle fera changer d’avis les autres. “J’ai l’impression qu’il est si important d’en parler aussi parce que cela élève notre conscience”, a déclaré Lovato. “Cela élargit notre conscience et c’est ce que nous devons faire pour faire de ce monde un endroit meilleur.”

Lovato a déjà changé l’avis d’au moins une personne. Montgomery était sceptique quant à l’idée d’une vie extraterrestre, mais il a changé d’avis à ce sujet après le tournage de la série. “Je me suis dit : ‘Est-ce que les caméras enregistrent ça ?’ Et je pense que Demi a dit : ‘Ouais, c’est une émission de télévision, nous tournons.’ Et je me suis dit : ‘Bien parce que je ne peux pas croire ce qui se passe en ce moment'”, a-t-il déclaré à ET.

Unidentified diffuse quatre épisodes et des premières sur Peacock le 30 septembre. Dans une interview avec Entertainment Weekly, Lovato a déclaré qu’ils avaient eu une “expérience assez profonde” le jour de leur 28e anniversaire et qu’ils étaient sûrs d’avoir établi un contact extraterrestre, ce qui a inspiré son intérêt pour les ovnis. “C’était une expérience assez époustouflante. Depuis lors, j’ai commencé à y réfléchir davantage et je voulais faire une émission à ce sujet”, a déclaré Lovato.

Lovato est convaincu que les extraterrestres essaient d’entrer en contact avec les humains et est optimiste quant à leurs intentions. Ils croient qu’ils tendent la main pour tenter d’aider l’humanité. “Si vous remarquez à l’arrière dans les années 40, l’observation d’OVNI a vraiment commencé, et c’est parce que, je crois, c’est à ce moment-là que nous avons divisé l’atome”, ont-ils déclaré à EW. “Nous avons développé des armes nucléaires. Je pense qu’ils sont ici. Je pense qu’ils vivent parmi nous et nous ne nous en rendons même pas compte. Je ne pense pas que les années-lumière voyageant pour arriver ici; certains êtres sont déjà vivant réellement parmi nous.”