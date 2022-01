Demi Lovato « va bien » à la maison après avoir suivi plus de traitement

Demi Lovato a fait un grand pas dans leur cheminement vers la sobriété.

La pop star de 29 ans a terminé son traitement dans un établissement l’année dernière, selon plusieurs rapports. Le samedi 8 janvier, un ami proche du chanteur a dit à E! News que Demi est actuellement « à la maison, dans un endroit génial et se porte bien », ajoutant : « Ils ont hâte de retourner au travail, d’être avec des amis proches et des êtres chers et veulent se concentrer sur le positif. »

Le représentant du chanteur n’a fait aucun commentaire immédiat lorsqu’il a été contacté par E! Des nouvelles.

La nouvelle survient un mois après que Demi a annoncé sur Instagram qu’ils n’adhéraient plus à leurs précédentes « manières sobres de Californie », ajoutant: « La sobriété sobre est la seule façon. » Dans les docuseries Demi Lovato: Dancing With the Devil de 2021, qui traitaient de leur dépendance passée à l’héroïne, de l’overdose de drogue quasi mortelle en 2018 et de leur rétablissement ultérieur, le chanteur a déclaré qu’ils avaient « fumé de l’herbe et bu avec modération ».