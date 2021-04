Demi Lovato’s ‘Dancing With The Devil …’ en tête des classements

Demi Lovato septième album révolutionnaire, Dancing With The Devil… The Art Of Starting Over est devenu le plus grand premier album pop féminin de l’année en streaming aux États-Unis.

L’album, sorti via Island Records, a dépassé le palmarès des ventes d’albums Billboard, a fait ses débuts au n ° 2 du Billboard Top 200 Album Chart, ainsi qu’au n ° 2 du classement des albums britanniques, son plus haut début dans le pays.

Elle a également fait ses débuts au palmarès de la meilleure carrière en Allemagne. Pour couronner le tout, depuis leur signature sur Island Records, tous les albums de Demi ont atteint les trois premiers du palmarès Billboard Top 200. Lovato a connu une année très réussie, plus récemment, avec la création de sa puissante série documentaire en quatre parties de YouTube Originals et du réalisateur Michael D. Ratner intitulée Demi Lovato: Dancing with the Devil. Il a fait ses débuts au festival virtuel de SXSW, où il a ouvert le programme

Outre le succès commercial, l’album a été salué par la critique, avec l’écriture de Billboard, «… le long métrage trouve Lovato appliquant sa voix encore éblouissante à un examen de son état actuel, explorant, amour, solitude, sobriété et paix avec un filtre anti-pop émouvant; c’est une réalisation imposante qui allie un drame de haut niveau («Anyone», «Good Place») à un plaisir juste («My Girlfriends Are My Boyfriend» avec Saweetie) pour présenter où se trouve Lovato aujourd’hui. »

De plus, Vulture dit: «Abandonner le vieux récit sûr et contrôlé a fait des merveilles, mais c’est l’exploration qui fait de recommencer une expérience formidable.»

Dancing With The Devil… The Art Of Starting Over propose trois collaborations majeures, toutes enregistrées avec des artistes féminines. “My Girlfriends Are My Boyfriend” trouve Lovato faire équipe avec le rappeur Saweetie et “Easy” met en vedette Noah Cyrus.

Le jumelage exceptionnel de l’album est accompagné de «Met Him Last Night», le morceau R&B fluide enregistré avec Ariana Grande, qui a écrit le morceau avec les collaborateurs Stanaj, Tommy Brown et Xavi.

Danse avec le diable de Demi Lovato… L’art de recommencer peut être acheté ici.