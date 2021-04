D’une telle mère, d’une telle fille! Demi, 58 ans, et sa fille Rumer, 32 ans, ont été vues quittant la classe exclusive « Forma Pilates » de Liana Levi, où des stars comme Kaia Gerber, Kendall Jenner et Hailey Bieber travaillent également sur leur physique. La mère et la fille ont quitté la résidence de l’instructeur de bonne humeur, exhibant leurs longs cheveux noirs alors qu’elles marchaient ensemble vers leur voiture.