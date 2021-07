Demi Moore pose en bikini et au naturel : photos

in

. Demi Moore allume les filets en posant en bikini et au naturel.

L’actrice américaine Demi Moore a captivé ses abonnés Instagram en publiant deux photos en bikini et au naturel. La star hollywoodienne est vue devant le miroir dans un maillot de bain noir qui met sans aucun doute sa silhouette en valeur.

Moore, 58 ans, a recueilli des centaines de milliers de likes pour ces deux photos qu’elle a partagées avec ses abonnés Instagram. L’actrice née à Roswell, au Nouveau-Mexique, accumule 2,4 millions de followers sur ce réseau social.

L’actrice de “Indécent Proposal” et “Charlie’s Angels”, parmi d’autres blockbusters, se détache souvent naturellement lorsqu’elle choisit de poser légèrement vêtue pour les réseaux sociaux.

Dans ces deux images, Moore expose son corps sans aucun montage. “Se préparer pour un autre jour au paradis”, a écrit l’actrice pour illustrer les deux images qui ont révolutionné son Instagram.

L’actrice a obtenu la reconnaissance de ses followers, qui ont célébré qu’elle donne l’exemple en montrant qu’elle accepte son corps quel que soit son âge ou sa condition physique. Ils la voient comme le dépositaire d’un message pour les nouvelles générations de femmes et aussi comme un modèle pour les campagnes publicitaires qui tendent à stigmatiser par la consolidation de beautés stéréotypées.

Moore investit dans le maillot de bain

Il y a quelques jours, Demi Moore a publié une série de photos avec ses filles portant différents modèles de maillots de bain Andie Swim, une marque pour laquelle elle investit de l’argent juteux depuis 2017.

Demi a posé à côté de Rumer, Scout et Tallulah, les trois filles qu’elle a eues avec l’acteur Bruce Willis. Il convient de noter que le couple d’acteurs est divorcé, bien qu’ils aient une excellente relation. Sans aller plus loin, une bonne partie de l’isolement obligatoire de 2020 s’est passé ensemble.

“Les femmes du clan Moore-Willis viennent faire monter la température de votre été”, a écrit Rumer Willis Moore sur Instagram.

Demi Moore a souligné l’importance de travailler aux côtés de ses filles : « C’était important pour moi d’inclure mes filles dans cette campagne. J’espère que d’autres personnes saisiront les opportunités sur leur chemin pour créer des liens significatifs et célébrer chaque instant avec les personnes qu’elles aiment.”

Demi Moore a connu une année 2021 mouvementée

Demi Moore a commencé l’année en marchant pour la marque Fendi. Après le défilé, des critiques de l’actrice ont circulé sur les réseaux sociaux pour abus présumés de chirurgies esthétiques. Ils l’ont interrogée sur ses prétendues contradictions idéologiques. Elle, qui valorise tant les corps féminins naturels, se montrant soi-disant retouchée par les visites au bloc opératoire.

Alors que l’actrice a reçu la nouvelle du mariage de sa fille Tallulah Willis, qui passera bientôt par l’autel pour sceller ses fiançailles avec le réalisateur Dillon Buss.

En mai 2021, Tallulah Willis a rapporté dans un rapport que « je me suis puni de ne pas ressembler à ma mère », rappelant la dysmorphie corporelle qui l’a maintenue pendant des années dans un processus dépressif constant.

“Je me suis puni de ne pas ressembler à ma mère, après qu’ils m’aient dit que j’étais identique à mon père depuis ma naissance”, a déclaré le plus jeune du mariage entre Bruce et Demi.

« Félicitations à ma petite fille et à son adorable amoureux pour les fiançailles ! Bonne fête à toute la famille », a écrit Demi pour célébrer le mariage à venir.

LIRE LA SUITE : Vidéo inédite de Chapo Guzmán maîtrisé par des policiers : que s’est-il passé ?

Suivez maintenant Même sur Instagram